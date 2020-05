Pamplona lanza un Plan de Medidas Covid-19 con 15 acciones y 5 millones de euros

Actualizada 07/05/2020 a las 11:35

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha presentado esta mañana el I Plan de Medidas Covid-19, que impulsará la ejecución de una batería de 15 medidas concretas centradas en tres pilares básicos: apoyar los servicios sociales esenciales, fomentar la economía y el empleo e impulsar iniciativas relacionadas con la futura movilidad que nacerá al amparo de la actual pandemia. Este plan tendrá continuidad en futuras iniciativas que se pondrán en marcha según evolucione la coyuntura ajustándose a la situación sanitaria y a la actividad social de cada momento.

El plan cuenta con una dotación de 5,1 millones de euros que se distribuirán en 2 millones para servicios sociales esenciales como ayudas de emergencia o alimentación; 2,5 millones para fomentar la actividad económica y el empleo, por ejemplo, con subvenciones para locales, comercios y bares y restaurantes para adaptarse a la nueva situación y para emprendedores, y 500.000 euros para nuevas medidas de movilidad que faciliten la distancia de seguridad que peatones y ciclistas necesitan ahora y que conllevarán distintos trabajos en la ciudad. También incluye 100.000 euros para dotar al personal municipal de equipos de protección, incorporar tratamientos desinfectantes o impulsar la tramitación electrónica.

PRIORIDADES

Durante la intervención ha recordado que “la crisis sanitaria ha generado una crisis económica de impredecibles consecuencias. Ya sabemos que, a corto plazo, nos va a suponer una fuerte subida del desempleo y un descenso de la actividad económica. Y también un notable aumento de las necesidades sociales, incluidas decenas de familias que nunca habían necesitado recurrir a ellas. En esos dos ámbitos, principalmente, vamos a centrar nuestros esfuerzos: en lo social y en lo económico”.

Ambas áreas coinciden con los resultados de la encuesta realizada por el Ayuntamiento en la que los ciudadanos han señalado que habría que priorizar el fomento del empleo y el emprendimiento, servicios sociales y educación y formación. Según otros estudios, la crisis ha afectado al 35% de las personas que estaban trabajando antes de la declaración del estado de alarma por lo que un tercio de los pamploneses ha perdido su empleo, se encuentra en un ERTE o ha visto suspendida su actividad laboral. Por esta razón, el objetivo del Ayuntamiento con este plan de medidas concretas es fomentar la actividad y que se pierda el menor número de empleos.

FINANCIACIÓN

Para la elaboración del I Plan de Medida Covid-19, el Consistorio pamplonés ha analizado distintos escenarios económicos. A día de hoy, está prevista una reducción de ingresos de al menos 6 millones de euros hasta el 30 de junio y aunque está anunciado un fondo de ayudas a las entidades locales, el Consistorio desconoce la cuantía que correspondería a Pamplona y cuándo se recibiría. A ello se suman otras incógnitas, como conocer si finalmente se podrán destinar los superávits municipales a fines diferentes a los establecidos en la legislación, como ya pidió el Ayuntamiento de Pamplona, o la posibilidad de recurrir a endeudamiento con el mismo objetivo, “y más en un caso como el de Pamplona, con una deuda de 60 millones de euros, muy inferior a los límites legales existentes”, ha explicado el alcalde.

Para hacer frente a los 5 millones de euros, el Consistorio pamplonés ha optado por una revisión de cada una las partidas del presupuesto municipal de 2020 para lograr disminuir el gasto en 2,1 millones de euros. A esa cantidad se unirá el destino de parte de los remanentes de tesorería para gastos generales, de donde se obtendrán 2 millones de euros; el destino de parte del superávit de 2019 para servicios sociales (0,8 millones de euros); y la aportación previsible del Gobierno de Navarra para ayudas de emergencia (0,2 millones).

2,5 MILLONES PARA MEDIDAS ECONÓMICAS Y DE EMPLEO

De los 5,1 millones de euros recogidos en el plan, 2 se destinarán a los servicios sociales a través de cinco medidas concretas. Una es ampliar las ayudas de emergencia que permiten a las familias recibir subvenciones para hacer frente a gastos de alojamiento (alquileres o hipotecas), suministros (luz, agua o gas) y alimentación e higiene. La otras tres servirán para reforzar la mayor demanda de servicios relacionados con la alimentación (comedor municipal, becas para comedores escolares, etc.), reducir las tasas a los usuarios del Servicio de Atención a Domicilio y atender a personas de alta exclusión como, por ejemplo, se ha venido haciendo en los nuevos recursos puestos en marcha durante el estado de alarma que se han unido al Centro de Atención a Personas sin Hogar (albergues Jesús y María y Paderborn o Centro de María Auxiliadora). En la misma Área de Servicios Sociales y Deporte, se considera prioritario apoyar, vía subvención, a los clubes deportivos para facilitar su adaptación al nuevo escenario post-Covid.

Otros 2,5 millones de euros apoyarán el fomento de la actividad económica y el empleo a través de cinco medidas más. Se va a subvencionar a los comercios y locales para la adquisición de equipos de protección y para la adaptación a las nuevas normas, incluido el apoyo a que las personas que trabajen en los locales puedan realizar los test PCR; formación para fomentar la digitalización de las pymes para incrementar y mejorar su presencia on-line; reforzar la convocatoria de subvenciones a emprendedores; apoyar la digitalización de los sectores comercial, hostelero y turístico; y realizar acciones de sensibilización a favor del comercio local.

La principal medida consiste en las convocatorias de ayudas por un total de 2,3 millones de euros en subvenciones para comercios y locales de hostelería y servicios seguros. El Consistorio apoyará para que los espacios comerciales y de atención al público cambien para minimizar los riesgos de contagios y para adaptarse a los nuevos hábitos de compra y de comportamiento social. Serán necesarios tanto gastos en material de limpieza y de protección personal para sus trabajadores y clientes como inversiones para reconfigurar espacios y formas de atender al público. Para poner en marcha esta línea de actuación el Ayuntamiento impulsará una nueva convocatoria de ayudas teniendo en cuenta que las inversiones serán necesarias en muchos negocios que están al límite de su capacidad al haber tenido que permanecer cerrados.

De forma paralela, el Ayuntamiento con medios técnicos propios del área de Comercio y Turismo y contando con la colaboración de otras áreas municipales (Urbanismo, Sanidad, Seguridad Ciudadana y Movilidad, principalmente) trabajará con las asociaciones empresariales del sector y otras entidades y agentes de interés para definir protocolos de funcionamiento y pautas a seguir para cumplir con las normas y recomendaciones de las autoridades sanitarias de manera compatible y equilibrada con la actividad económica y el ejercicio profesional de los establecimientos.

MÁS ESPACIO PARA PEATONES Y CICLISTAS

500.000 euros se proyectan para nuevas líneas de actuación en movilidad con cuatro tipos de medidas principales: ganar espacios para el peatón y la bicicleta y así facilitar la distancia física necesaria en esta crisis sanitaria; promoción de carriles bici temporales y nuevos ejes; aparcamientos seguros para bicicletas; y campaña de fomento de la movilidad peatonal y ciclista. La Junta de Movilidad abordará este tema en su reunión de mañana, pero está previsto que afecte principalmente al paseo de Sarasate, calle Cortes de Navarra, avenidas de Bayona y Yanguas y Miranda y a los barrios de Milagrosa, Txantrea y San Jorge.

Por último,100.000 euros está destinados para afrontar nuevos gastos derivados del Covid relacionados con la dotación al personal municipal de equipos de protección, la incorporación de tratamientos desinfectantes en la limpieza o el impulso a la tramitación electrónica, entre otras medidas.

NUEVAS MEDIDAS

El alcalde Enrique Maya ha explicado que este plan de medidas es un plan vivo, y que se irán añadiendo nuevas medidas durante los próximos días y semanas en función de la evolución de la situación y de las posibilidades de financiación. Si la situación lo permite, el Ayuntamiento recurrirá incluso al endeudamiento y así poder adoptar otras medidas, además de la ya adoptada de retrasar los impuestos, ha indicado el alcalde.

En este sentido, ha planteado otras nuevas iniciativas como reducir el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) para obras de adecuación de actividades al Covid; la eliminación de las tasas de ocupación de la vía pública (terrazas) durante este año 2020, y la reducción del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

EL LUNES REGRESA LA ZONA AZUL Y ABREN LAS TERRAZAS AL 50 %

Este plan, similar al de otras ciudades como Pamplona, recupera a partir del lunes, teniendo en cuenta que se cumplan las fases de la desescalada, el servicio de estacionamiento limitado (denominado comúnmente zona azul), la apertura de las terrazas al 50% de su capacidad o la reapertura del mercadillo de Landaben el domingo 17 de mayo.

Con respecto a la reapertura del servicio de estacionamiento limitado y restringido, la empresa desinfectará previamente todos los parquímetros y se abrirán las oficinas de atención al público tanto en la propia empresa como en el Área de Seguridad Ciudadana. Se aconseja pagar con la aplicación de teléfono Telpark para no tocar los parquímetros, aunque la empresa los limpiará varias veces todos los días.

Para la apertura de las terrazas al 50% de sus mesas, el Ayuntamiento se compromete a solucionar las dudas y solicitudes de ampliación en un plazo de una semana. Para ello, abrirá una dirección de correo específica que empezará a funcionar el mismo lunes: terrazas@pamplona.es

El alcalde ha señalado en la rueda de prensa que “para sacar adelante todas estas medidas, y estar a la altura que merecen los pamploneses, confío en que habrá el máximo consenso entre los grupos municipales. De hecho, y quiero destacarlo y agradecerlo, lo ha habido en los dos últimos meses en todas las decisiones importantes que hemos tomado (algunas tan relevantes como la suspensión de los Sanfermines, por ejemplo)”.

La rueda de prensa ha terminado con un mensaje de solidaridad del alcalde con los pamploneses, especialmente con los que peor lo están pasando ya que se han quedado sin recursos, han perdido su empleo o no saben qué hacer con su negocio y les ha recordado que “haremos todo lo que esté en nuestra mano para tratar de ayudarles”. También ha agradecido el esfuerzo del personal sanitario y de limpieza así como el de los trabajadores del resto de servicios considerados esenciales y ha trasladado un mensaje de condolencia a los familiares de todas las personas a las que se ha llevado el Covid-19. Asimismo, ha insistido “en que es importante que no bajemos la guardia. Este virus es un enemigo muy peligroso, y debemos cumplir escrupulosamente las medidas que se nos van trasladando para que no haya pasos atrás. La inmensa mayoría de la ciudadanía así lo está haciendo y esa es la línea en la que debemos seguir”.