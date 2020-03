Actualizada 10/03/2020 a las 12:49

La Policía Municipal de Pamplona y diferentes asociaciones forman parte de la Comunidad Local de Aprendizaje (CLAP) Pamplona, que se enmarca dentro del proyecto CLARA de prevención y lucha contra el racismo, la xenofobia y los discursos de odio.



El área de Seguridad Ciudadana ha acogido la primera reunión de esta Comunidad Local de Aprendizaje formada por una treintena de personas.



Esta iniciativa, según informa el Ayuntamiento de Pamplona, busca mejorar las capacidades de las autoridades locales, en particular de las policías locales, para prevenir, identificar, mediar y luchar contra los incidentes racistas y xenófobos, y en especial los discursos y delitos de odio, que amenazan la convivencia pacífica en las ciudades.



Han presidido esa primera reunión el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, el jefe de la Policía Municipal, Javier Goya, el coordinador del proyecto en Pamplona, Pablo Usúrbil, y la profesora de la Universidad de Salamanca, María Concepción Antón.



Participan, además, 4 personas facilitadoras de Policía Municipal (formadas en temas de racismo, xenofobia y discursos de odio) y 12 policías municipales de las distintas brigadas y unidades que tienen relación con estos temas, además de 14 representantes de la sociedad civil y de asociaciones y entidades sensibilizadas con los objetivos del proyecto.



Durante dos jornadas, este martes y mañana miércoles, se van a llevar a cabo diferentes sesiones de formación, análisis y dinámicas de grupos.



Se realizará una aproximación a los conceptos de actitudes prejuiciosas, racismo, xenofobia, discurso de odio, discriminación y de delito de odio, así como reflexiones acerca del trabajo en las Comisiones Locales de Aprendizaje, las reglas básicas de su funcionamiento o un debate sobre los beneficios e inconvenientes de estas CLAP.



CLARA es un proyecto con un horizonte de dos años, de 2019 a 2021, que coordina el Ayuntamiento de Madrid, y del que forman parte los ayuntamientos de Fuenlabrada, Leganés, Málaga, Córdoba, Elche y Pamplona, la Universidad de Salamanca, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Dinamia Sociedad Cooperativa y Bradford Hate Crime Alliance (Reino Unido).



Se desarrolla fundamentalmente en España con algunas acciones transnacionales, en particular, aquellas que tienen relación con la transferencia de know how y buenas prácticas, desde la experiencia de Bradford y la Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo (ECCAR).



La participación en este proyecto europeo tiene un coste para el Ayuntamiento de Pamplona de 23.219,86 euros, estando financiado por la Comisión Europea el 66%, es decir, 15.479,90 euros.



El proyecto CLARA se centra en dos aspectos: por una parte, mejorar la formación de la policía local a través de sistemas de aprendizaje (Mutual Learning Communities), en los que policías locales y comunidades puedan intercambiar conocimientos y desarrollar estrategias de convivencia pacífica; y por otra, desarrollar sistemas de seguimiento y apoyo a las víctimas y a las comunidades locales que mejoren la eficacia de la acción policial comunitaria desde un punto de vista preventivo y de mediación.



Estos aspectos se desarrollan a través de las llamadas Comunidades Locales de Aprendizaje (CLAPS), complementadas por un modelo de seguimiento y apoyo a las víctimas.