Pamplona diversificará eventos por los barrios y no solo en el centro

12/02/2020 a las 06:00

¿Qué hay este fin de semana en lo Viejo? La pregunta, recurrente, será reformulada a lo largo de esta legislatura. O esa es al menos la intención. Los diferentes eventos que se programen en Pamplona tratarán de reconducirse a los barrios o zonas desde donde vengan las peticiones.



Con esta idea, el equipo de gobierno municipal busca descongestionar ligeramente las múltiples celebraciones que tienen lugar en el centro de la ciudad. “Los vecinos de la Plaza del Castillo lo agradecerán”, dijo Javier Labairu, concejal de Seguridad Ciudadana.



La idea salió a colación durante la celebración de la habitual comisión de Presidencia de los martes, precisamente tras la propuesta de declaración de EH Bildu en la que pedía unificar criterios a la hora de autorizar o no desfiles, pasacalles y similares. Según los abertzales, existen colegios que han requerido el uso de calzadas para celebrar sus salidas de carnavales, recibiendo una respuesta negativa por parte de la administración.



La respuesta fue tajante. Desde el 1 de enero se viene aplicando la normativa vigente (una resolución de 2005) en la que se prohibe el uso de carreteras, al igual que el corte del tráfico rodado. Además, continuó Labairu, la norma insta a los centros educativos a programar sus itinerarios por aceras y paseos peatonales, siempre sin tener el respaldo de Policía Municipal para ello.



Para la oposición, se trata de voluntad. “La resolución no es tan restrictiva como dice usted”, recriminó Endika Alonso. Y puso como ejemplo la dificultad con la que se encuentran algunos colegios de la Txantrea para cumplir las exigencias debido a la estrechez de las aceras.



“Nosotros proponemos la opción de estudiar habilitar grupos de apoyo, como voluntarios o miembros de diversos colectivos de cada barrio”, expresaba el edil.



BUENA VOLUNTAD



De nuevo Javier Labairu echó por tierra la propuesta. “El año pasado hubo varios enfrentamientos entre conductores y voluntarios”, indicó. Y añadió que en 2019 hubo 873 peticiones autorizadas de las 919 solicitudes presentadas (un 5% de negativas). “En los últimos años han aumentado los eventos en la vía pública un 15%, por lo que debemos regirnos por las normas”, repitió el representante de Seguridad Ciudadana.



Patxi Leuza, de Geroa Bai, arremetió contra el dirigente por cumplir las ordenanzas “cuando quieren”. “No veo a agentes municipales los fines de semana en lo Viejo”, achacó. Y propuso que sea Policía Comunitaria la que respalde este tipo de eventos. “Una kalejira es cosa de una hora, no creo que sea tan grave”, valoró el edil. Para Maite Esporrín (PSN), la clave consiste en establecer criterios ecuánimes, teniendo en cuenta que todos los supuestos nunca pueden ser recogidos en una norma. “Es cosa de buena voluntad”, sentenció.

