Pamplona Centro Histórico ofrece plazas de aparcamiento en la calle Descalzos

La sociedad pública Pamplona Centro Histórico S.A (PCH – IB, S.A) sacará a sorteo el alquiler de nueve plazas de garaje y dos trasteros ubicados en el edificio de la calle Descalzos 47-53 entre los vecinos del Casco Antiguo. Se trata de garajes y trasteros no ocupados en un edificio rehabilitado propiedad de PCH- IB, S.A, por lo que la sociedad ha decidido ofertarlos en alquiler para paliar las necesidades de aparcamiento de las personas residentes en el Casco Antiguo. Las personas interesadas en acceder al sorteo deben formalizar la solicitud hasta las 14.30 horas del viernes 21 de febrero.

Para poder optar a estas plazas, las personas solicitantes deben estar empadronados y residir habitualmente en un domicilio del Casco Antiguo (excluido el inmueble en el que se ubican las plazas ofertadas). Además, deben contar con carné de conducir en vigor y ser propietarios de un vehículo domiciliado en el lugar de residencia, con toda la documentación en regla (seguro, ITV e impuesto de circulación). Al sorteo sólo podrán concurrir las personas cuyos ingresos familiares ponderados sean inferiores a 4,5 veces el índice de suficiencia adquisitiva por renta adecuada (SARA).

Entre los requisitos para acceder a estas plazas en alquiler está, además, no tener tarjeta de residente para aparcar en la zona de estacionamiento limitado y restringido en la ciudad ni disponer de una plaza de aparcamiento de concesión municipal en otro parking. No obstante, estas condiciones sólo se tendrán en cuenta en el momento de la adjudicación de alguna de las 9 plazas ofertadas, no a la hora de solicitarlas. En este sentido, el pliego especifica que, si se asigna una plaza a una persona con tarjeta o plaza de concesión, ésta deberá dar de baja la tarjeta de residente en las oficinas del área de Seguridad Ciudadana (c/ Monasterio de Irache, 2) o la plaza de aparcamiento, comunicando la situación al Servicio de Aparcamientos, Concesiones y Vados del Ayuntamiento de Pamplona. De lo contrario, perderá su derecho al alquiler de la plaza adjudicada.

Para acceder al sorteo, las personas interesadas deben presentar una solicitud y declaración responsable, junto con una fotocopia del permiso de conducir y la declaración de la renta del año 2018. La documentación deben entregarla en las oficinas de PCH – IB, S.A, ubicadas en el mismo edificio de la calle Descalzos.

De las 9 plazas ofertadas, siete se encuentran en el sótano primero del edificio y otras dos, en el segundo. Además, dos de ellas, una de cada planta, tienen vinculados sendos trasteros, que no se podrán alquilar por separado ya que existe una vinculación registral con dichas plazas. El precio del alquiler mensual oscila entre los 80,73 y los 98,28 euros (IVA incluido), en función de las dimensiones de cada plaza. El precio del alquiler se actualizará anualmente atendiendo al precio del módulo ponderado fijado por el Gobierno de Navarra.

Únicamente se podrá asignar una plaza por persona solicitante y vehículo y por vivienda. El contrato de alquiler que se formalizará con los adjudicatarios prohíbe que las plazas sean subarrendadas o cedidas a terceros.

Una vez cerrado el plazo de solicitud, PCH publicará en la web municipal la lista de las personas solicitantes, así como el día, lugar y forma del sorteo que determinará quiénes resultarán adjudicatarios. A través de este acto público se establecerá un orden de elección de plazas disponibles. Quienes no resulten adjudicatarios pasarán a integrar una lista de espera, a la que se recurrirá en caso de renuncia o pérdida de los derechos de quienes hayan resultado beneficiarios. Los nuevos solicitantes que surjan tras el sorteo serán incluidos en esa lista de espera, en última posición de acuerdo a la fecha de solicitud.

Las bases se han publicado en el Portal de Contratación de Navarra y en la web municipal del Ayuntamiento de Pamplona.

