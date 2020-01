Proceso participativo en Pamplona para presentar proyectos para la Estrategia 2030

Actualizada 31/01/2020 a las 12:04

El Ayuntamiento de Pamplona abrirá este sábado un proceso participativo para que ciudadanía y agentes sociales, económicos e institucionales presenten ideas de proyectos para la Estrategia 2030, proyectos estratégicos que hagan realidad la Pamplona del 2030 y sirvan de guía durante la próxima década. Las ideas podrán presentarse, hasta el 15 de marzo, completando una ficha a través de la página web erabaki.pamplona.es y de manera presencial en cualquiera de los 16 buzones colocados en bibliotecas públicas, centros de la Red Civivox, universidades, Casa de la Juventud y Centro de Salud de Buztintxuri.

La Estrategia 2030, como Plan Estratégico Urbano, es una herramienta para el debate y la reflexión pública sobre los problemas y las oportunidades de la ciudad. Desde una visión transversal y multisectorial, sirve para diagnosticar la situación actual, establecer objetivos estratégicos a largo plazo, definir líneas de actuación para la consecución de dichos objetivos y crear indicadores de seguimiento para evaluar su cumplimiento. Con un horizonte temporal de 10 años, el Plan Estratégico de Pamplona quedará como un proceso abierto que se irá revisando y que orientará las apuestas de futuro.

El Ayuntamiento comenzó a trabajar en esta iniciativa en 2018 y el proceso de elaboración entra con este proceso participativo en su fase final. De esta forma se diseñará el camino para hacer frente a los retos y desafíos que afronta Pamplona a medio-largo plazo, aprovechando las oportunidades y las fortalezas para llegar al modelo de ciudad deseado. El objetivo es transformar Pamplona en una ciudad que se desarrolle sosteniblemente, inclusiva en todas sus dimensiones, atractiva culturalmente, puente de conocimiento y competitiva en los procesos de transformación urbana a través de una gobernanza participativa, transparente y eficiente.

FICHAS PARA DESCRIBIR LAS IDEAS DE PROYECTOS

En la ficha para la presentación de los proyectos, además de una serie de datos de contacto, habrá que indicar el nombre del proyecto y su objetivo, describir la situación actual y el problema o necesidad a la que se quiere dar respuesta. También habrá que explicar de forma resumida en qué va a consistir, los resultados esperados, los posibles agentes involucrados o interesados y las entidades que deberían liderarlo, así como el plazo y el presupuesto previsible para su ejecución.

Los proyectos presentados serán anónimos y se abordarán en una serie de grupos de trabajo donde serán agrupados, valorados y priorizados por personas expertas. Para ello se han elaborado una lista de criterios como que contribuyan claramente a la consecución de los objetivos de la Estrategia 2030 e integren sus aspectos horizontales y que permitan la colaboración público-público y público-privada. También que tengan un impacto a medio y largo plazo y sean realmente transformadores, capaces de aunar voluntades y generar consenso y legal, técnica y económicamente viables.

La lista de proyectos estratégicos será presentada a la Ponencia 2030, formada por los grupos municipales, y al Comité 2030 del que forman parte los principales agentes de la ciudad. Estos dos órganos de la Estrategia 2030 serán los encargados de validar la lista mediante un proceso de búsqueda del consenso. Los proyectos que no generen ese consenso serán reformulados o adaptados y si finalmente no logran un acuerdo, serán descartados. Las propuestas que no sean priorizadas por los grupos de trabajo para ser incluidas en la Estrategia 2030 se derivarán a los departamentos sectoriales competentes para que valoren su desarrollo en su ámbito.

Selección DN+