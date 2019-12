22/12/2019 a las 06:00

Dobles filas delante de los pasos de cebra

Gustavo Moreno avisa al Ayuntamiento de Pamplona de los numerosos vehículos que estacionan en doble fila en las calles Paulino Caballero y Amaya. Por eso, pide a Policía Municipal que sea “más estricta”, haciendo más hincapié en aquellos vehículos aparcados cerca de los pasos de peatones. El ayuntamiento ha trasladado el aviso a la Policía Municipal que trata de poner solución a este tipo de infracciones en vehículos que estacionan de manera incorrecta en las calles del II Ensanche.



Estacionamientos indebidos en Arrosadía

La vecina María avisa del problema que se genera en el barrio de Arrosadía, en especial en días laborales. Según expone, en la calle Mochuelo “se aparca mal, se estaciona indebidamente en los cruces; lo que resta mucha visibilidad, no permite cruzar a los peatones de acera y además, se bloquea el carril bici”. Por ello, pide a la Policía Municipal mayor atención.

El consistorio le agradece el aviso de los problemas generados en Arrosadía, a los que, desde Policía Municipal, pondremos más atención para que dejen de ocurrir estas infracciones.



Semáforos mal sincronizados en Pío XII

Elena Labayen indica que los semáforos que regulan el tráfico en la avenida Pío XII en Pamplona se encuentran desde hace varios días mal sincronizados. “Cuando el primero se pone en verde, ya tienes el siguiente en rojo. Algo que antes no pasaba”. Pide que lo revisen.

“Hemos trasladado al responsable de tráfico el error de sincronización de los semáforos que regulan el tráfico en Pío XII para ponerle solución cuanto antes y evitar así confusiones entre los conductores que frecuentan la avenida”, dice el ayuntamiento



Problemas en Remigio Múgica

El vecino Francisco se puso en contacto con el Ayuntamiento de Pamplona y la Policía Municipal a través del Teléfono del Ciudadano para denunciar las irregularidades que, a su juicio, se cometen a diario en la calle peatonal Remigio Múgica, en el barrio de la Milagrosa. “Coches y camiones de reparto aparcan en lo que a todos los efectos es una acera”, lamenta. Desde el Ayuntamiento le responde que se ha trasladado la queja al consistorio y la disposición de Policía Municipal de incrementar el control para que los vehículos no aparquen de forma irregular.



Descampado en zona de Mendillorri

El lector de nombre Antonio reclama al Ayuntamiento que “tome medidas” sobre el descampado de la plaza del Soto. “Hace más de 15 años que está semiabandonado, con vegetación, polvo, suciedad, provocando humedades en el garaje contiguo…”. A esta petición el consistorio responde que la propiedad es de la cadena de supermercados Eroski, por lo que se le requerirá la limpieza del solar para evitar su estado actual.



Charcos en la calle Monasterio de Irache

Otra persona, de nombre José Antonio Olza cuenta que, cada vez que llueve, la acera de la calle Monasterio de Irache, a la altura del número 26, se llena de charcos. Propone arreglar el espacio antes de la llegada del invierno. El Ayuntamiento responde que se estudiará la situación por si pudiera ser objeto de una actuación en materia de pluviales y buscar así una solución para que, con la llegada del invierno, no haya problemas para los ciudadanos.



Barro en la plaza de Manuel Turrillas

También la vecina Miren avisa de que en la plaza Manuel Turrillas se generan charcos. “Se embarra todo y no hay manera de pasar, especialmente donde no hay baldosas”, expone. El mantenimiento de la plaza Manuel Turrillas corresponde a la concesionaria del aparcamiento inferior que existe en dicho lugar responde el Ayuntamiento de Pamplona por lo que la vecina Miren tendría que comunicar esta sugerencia a los representantes de dicha empresa.

Diario de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona tienen abierto este espacio para responder a las preguntas y sugerencias de los lectores a través de El Teléfono y el WhatsApp del Ciudadano en el 674715589. Solamente es necesario facilitar nombre, apellidos y un teléfono de contacto. El consistorio dará respuesta a las dudas cada domingo.

