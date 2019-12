22/12/2019 a las 06:00

Con toda probabilidad, usted no se haya detenido a medir la distancia que existe entre un paso de peatones y el siguiente a lo largo y ancho de su barrio en Pamplona. Puede que simplemente en el trayecto que sigue a diario no tenga que caminar en exceso para cruzar de acera de manera correcta. Nada que objetar. No obstante, en el caso contrario, quizá la rutina le haya demostrado que está obligado a desplazarse en exceso para cruzar de calle. ¿Cuánto? Esto es precisamente lo que estos días es

