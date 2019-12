Maya asegura que no habrá Presupuesto en Pamplona "por intereses partidistas"

Actualizada 19/12/2019 a las 14:31

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha asegurado que no se aprobarán los Presupuestos municipales “por un interés partidista” del resto de grupos, que, según ha señalado, “han hecho un paripé de querer negociar” y “no han presentado ni una sola enmienda presupuestaria”.



Maya se ha pronunciado en este sentido en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a la concejala de Servicios Generales, María Echávarri, quien ha hecho referencia a los inconveniente para la ciudad que tendrá este desenlace, a la vista de que todos los grupos de la oposición han avanzado ya que en el pleno de este viernes votarán en contra de la propuesta del equipo del gobierno municipal.



Desmintiendo las críticas del resto de partidos sobre falta de diálogo, Maya ha recordado que se han reunido con PSN y Geroa Bai y que se han explicado las diferentes partidas en las correspondientes comisiones.



“Jamás pedimos un todo o nada, no era un presupuesto cerrado, sino abierto a la participación de los grupos”, ha subrayado eximiéndose de responsabilidades y con la convicción de que la negociación ha sido imposible.



“Ni un solo minuto de las reuniones que yo he tenido con los grupos hemos podido hablar de presupuestos”, ha asegurado el alcalde afirmando que todos ellos le han transmitido desde el primer momento que no iban a aprobarlos independientemente de su contenido y criticando que “a fecha de hoy no han presentado ni una sola enmienda presupuestaria”.



Respecto a las críticas de Geroa Bai sobre que se trata de unos presupuestos continuistas y que carecían de valentía para Bildu, Maya les ha dado la razón y ha considerado que “deberían estar contentos”, ya que la mitad del presupuesto planteado “es para dar continuidad a salidas que se hicieron la legislatura anterior porque pensamos en clave de ciudad”.



En la misma línea se ha referido a las críticas del PSN sobre que no responden a las prioridades de su partido aludiendo a que, de las 331 medidas que incluía el programa electoral de los regionalistas, 169 eran compartidas por el presentado por los socialistas, prácticamente la mitad.



Asimismo, ha criticado duramente la justificación de Maite Esporrín de la influencia que supone en su decisión la actitud de Navarra Suma con el Gobierno de Navarra y de España, algo que, ha asegurado, le duele “como alcalde, pero especialmente como ciudadano”.



“Por qué un ciudadano de Pamplona tiene que ver que no se arregla su barrio porque haya un problema político de mayorías en el Gobierno de Sánchez”, ha cuestionado señalando que “Pamplona no merece ser castigada” por negociaciones de un ámbito que no es propio a la ciudad.



“No puedo tolerar el teatro en el que se ha convertido la política presupuestaria”, ha declarado el alcalde afirmando que con la prórroga de los Presupuestos no es al él a quien se castiga, sino a los ciudadanos.



Echávarri ha aclarado que el crédito inicial será el del último presupuesto aprobado, el del 2018, de 188 millones de euros, y no el proyecto del 2019 al que han aludido otros partidos para comparar la evolución de las partidas.



Según ha indicado, con la prórroga se perderán 27,6 millones de euros en 2020, con una reducción de créditos del 11,2 millones de euros en gastos de funcionamiento y 16,3 millones en inversiones.



Parte de estos déficits, ha explicado, pueden corregirse mediante distintas vías, aunque no todos, por lo que habrá que paralizar algunos proyectos como el del parque o la urbanización de la Txantrea.



Ante la perspectiva de un proyecto de Presupuestos anulado, Maya ha asegurado que van a “seguir trabajando para que haya modificaciones presupuestarias que permitan suavizar el problema de estar con unos presupuestos prorrogados” y se ha mostrado convencido de que habrá acuerdos.



En este sentido, ha comentado, intentarán consensuar modificaciones con el PSN y Geroa Bai, especialmente con los primeros, pero mantendrá una “línea roja” con Bildu debido, entre otros aspectos, a que “aún no han condenado la violencia de ETA”.

