Geroa Bai rechaza los presupuestos de Pamplona por falta de confianza

Actualizada 16/12/2019 a las 14:49

Geroa Bai ha anunciado este lunes su rechazo al proyecto de presupuestos de Pamplona para 2020 por falta de confianza en el gobierno local, al que han reprochado que presente una propuesta “continuista”, sin “ninguna ambición” y con “carencias en el ámbito social”.



Así lo ha señalado el concejal de Geroa Bai Javier Leoz, que ha ofrecido una rueda de prensa junto con el edil Patxi Leuza en la que han analizado la propuesta presupuestaria presentada por Navarra Suma y valorado las actuaciones llevadas a cabo por el consistorio en los cuatro primeros meses de legislatura.



Leoz ha considerado que un apoyo presupuestario supone “un acuerdo que necesita de confianza política”, una situación “inimaginable en estos momentos con Navarra Suma” y más aún teniendo en cuenta que el alcalde, Enrique Maya, “declaró que en aquello que fuera de su competencia no cumpliría los acuerdos de Pleno”.



Según ha explicado, el aumento presupuestario real con respecto al anterior no es de 27,6 millones de euros como anunció el Ayuntamiento, sino de 5,4 teniendo como referencia el presupuesto definitivo.



Además ha criticado que, a pesar de existir un incremento de 5,9 millones de euros en personal, esto no se traduce en un aumento real de plantilla y, por lo tanto, no hay una mejora en los servicios que presta el Ayuntamiento a los ciudadanos.



Leoz ha señalado además que estos propuestos no presentan “ninguna ambición o novedad de calado” y tienen "carencias en el ámbito social" al no dar a su juicio la respuesta necesaria a los problemas de la ciudadanía, que se están agravando.



En este sentido, ha criticado que se desechen propuestas previstas como la extensión del servicio de preventivos a Ermitagaña o que no se apueste por el operador energético.



En lo referente a las inversiones, ha indicado que la mayor parte “son inversiones financieramente sostenibles del año 2019 no ejecutadas o incluidas en proyectos ya existentes” y que aquellas que presentan calado social quedan pospuestas para ser aprobadas a mitad de año.



Ante al previsión de que se rechace el proyecto de presupuestos, Geroa Bai se ha comprometido a trabajar con el resto de grupos de la oposición para abordar las modificaciones presupuestarias necesarias para “mejorar el día a día de los pamploneses”.



Por otra parte, respecto a las actuaciones llevadas a cabo en los cuatro primeros meses de la actual legislatura, Patxi Leuza ha afirmado que desde un principio “Maya no estaba por la labor de consolidar nada de lo hecho por los cuatro partidos que conformaron el anterior Gobierno" debido a una “obsesión” por desprestigiar lo hecho en la pasada legislatura.



“El paso de estos meses han ido confirmando que ni eran chapuzas ni había que revertir nada”, ha dicho, y apuntado que después de todas las críticas a las obras de Pío XII se han hecho reformas mínimas, igual que en el mantenimiento de los Espacios Comunitarios.



Leuza se ha referido también a la devolución de las dietas que en Comiruña cobran personas de libre designación, una medida que “recordaba a tiempos pasados” y que fue suprimida gracia a la “unión de todos los grupos de la oposición” con la “postura contraria de quien ostenta la alcaldía".



Ha lamentado asimismo el “retroceso en los derechos de los euskaldunes” con la modificación de la ordenanza del euskera, algo e su opinión especialmente grave tras el reconocimiento de la Carta europea de las lenguas al esfuerzo realizado por el Gobierno de Navarra durante la pasada legislatura en esta materia.



Entre los aspectos positivos, Leuza se ha referido a la lucha unánime en problemas como las casas de apuestas, la nueva regulación de pisos turísticos y hoteles, y la aprobación de la Ordenanza de Participación Ciudadana elaborada antes de las elecciones de mayo aunque con la abstención de Navarra Suma “por contener cuatro palabras en euskera”.

Selección DN+