Pamplona elige a su Rey de la Faba en el año del centenario

Un zaldiko. Eso fue lo que se encontró el pamplonés Aimar Irisarri Cía, de 11 años, en el rosco de reyes, y lo que le hizo convertirse en Rey de la Faba. Recogía el testigo de Juncal Quintana, la reina del año pasado, en el Palacio del Condestable que fue testigo del acto, organizado por la sociedad Mutiko Alaiak.



Este año el motivo de celebración era doble, al conmemorarse también el centenario de esta tradición. Explicaba Fernando Hualde, historiador y miembro de la asociación Rey de la faba, que el acto comenzó a ser itinerante en el año 64, cuando comenzó a recorrer los pueblos de Navarra para llevar la historia y tradición de la comunidad a todos los niños y niñas.



En el año del centenario Pamplona fue la anfitriona. Once asientos había preparados a lo largo de una mesa con mantel blanco, servilletas, por eso de la nata, y cubiertos, aunque los aspirantes a reyes y reinas prefirieron utilizar las manos para comerse el roscón.



Uno a uno fueron pasando al centro del patio del Condestable, mientras el alcalde de Pamplona, Enrique Maya les servía una porción a cada uno. Algunos curiosos ojeaban su trozo para ver si habían sido los agraciados, aunque tuvieron que esperar a recibir la orden para poder empezar.



Los más rápidos ya señalaban con el dedo que ellos no iban a ser los reyes.”Esta vacío”, decía uno de ellos. Otros poníanPamplona elige a su Rey de la Faba en el año del centenario, con las manos blancas mientras removían la nata con los dedos.



El rey de este año no se hizo mucho de rogar. “Aquí está”, dijo. Levantó la mano mientras limpiaba la figura y la enseñaba, con el consiguiente aplauso del público y la expectación que levantó el pequeño Aimar Irisarri, de 11 años y estudiante de la Ikastola Jaso.



Los también aspirantes a reyes Oier Liberal y Xabi Irisarri se acababan su trozo de rosco a sabiendas de que ya no se podían convertir en monarcas, puesto que la figurilla no estaba en su trozo. Decía Liberal que se apuntó porque su padre le animó a hacerlo, y aunque no lo hayan conseguido esta vez, ambos derrochaban optimismo pensando en volverse a presentar otro año.



Una vez elegido, y vestido a semejanza del monarca con el traje de la época, Irisarri recorrió en pasacalles el trayecto hasta la Casa Consistorial, donde fue proclamado.



Su coronación tendrá lugar el próximo 18 de enero en la Catedral de Pamplona.



Un reconocimiento para todos los Reyes y Reinas ‘históricos’







Para celebrar el nombramiento del rey número 100, Mutiko Alaiak decidió invitar a todos aquellos que habían sido elegidos Reyes o Reinas de la Faba en sus respectivas localidades. Antiguos monarcas como Patxi Arbea, Jose Andrés Moreno o Amaya Ordóñez, recordaban los nervios que pasaron aquel día, pero todos se quedaron con lo entrañable y bonito del momento.

Aimar Irisarri Cía, rey de la faba 2019



Sobre si estaba nervioso, Irisarri añadía entre risas que lo estaba “un poco”.

El joven monarca reconocía estar muy contento, ya que no se esperaba para nada abrir el rosco y encontrarse la figura. Contaba, además, que le apetecía mucho convertirse en rey, y que le hacía mucha ilusión, aunque tampoco tenía muy claro qué decir en su primer discurso.





