Nidos y pájaros, en una exposición en el Museo de Educación Ambiental

Durante un mes y hasta el 27 de diciembre estará expuesta la muestra 'Nidos y Pájaros / Habiak eta Txoriak' de los artistas Daniel Laskurain y Ana Villamuza. Los proyectos de ambos autores, desarrollados de forma paralela, dialogan por primera vez en el espacio del Museo de Educación Ambiental ubicado Monasterio Viejo de San Pedro.

En estas semanas en las que se está celebrando la Cumbre del Clima en Madrid, la propuesta del Museo es una reflexión sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza y el impacto que causa la primera en la segunda. Se busca que la contemplación estética conlleve la reflexión ética sobre el resto de seres vivos y los ecosistemas que éstos habitan en libertad; el objetivo final es insistir en la cultura de la convivencia y la recuperación de la armonía de las personas con el entorno natural. A pesar de usar técnicas y acabados diferentes, ambos autores destacan el componente artesanal de su trabajo, el cual remite a procesos lentos y minuciosos que se alejan de la prisa y la inmediatez que caracteriza rutina contemporánea.

Daniel Laskurain expone un total de 57 nidos construidos con materiales reutilizados, muchos de ellos materiales orgánicos y recogidos de la propia naturaleza, que guardan relación con la huella de la acción humana y el paso del tiempo. Estas delicadas piezas comparten espacio con los dibujos de Ana Villamuza, trabajados con lápices polícromos sobre papel; dieciséis ilustraciones de diferentes aves en clave de retrato en las que la autora pretende subrayar el carácter particular e irrepetible de cada individuo.

La exposición se puede visitar de martes a jueves de 10 a 13 horas y de 18. a 20 horas; los viernes de 10 a 13 horas. Los días laborables de Navidad la muestra abrirá de 10 a 13 horas. La entrada es libre.

El Museo de Educación Ambiental concluye así una agenda trimestral de talleres, cursos y exposiciones encaminadas no sólo a un conocimiento más profundo del ecosistema y sus cuidados, sino a la creación de una sociedad cada vez más sostenible y sensible a la vida de los otros animales no humanos.

