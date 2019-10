Actualizada 30/10/2019 a las 14:05

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha asegurado que "los vecinos y comerciantes querían" las nuevas plazas de aparcamiento en Pío XII y ha destacado que "un espacio perdido, un espacio lleno de bolardos y con rayas en el suelo se convertirá en una zona que mejora la accesibilidad para los que quieren hacer gestiones o viven allí".



Según ha indicado el alcalde, los trabajos para crear 50 nuevas plazas de aparcamiento es "algo que había que hacer, que está en nuestro programa y que los vecinos y comerciantes querían".



Y ha remarcado, en declaraciones a los periodistas, que "es una obra absolutamente de mínimos, como es quitar unos pivotes, pintar unas rayas y establecer unas delimitaciones más seguras para los que van en bicicleta".



Sobre el hecho de que finalmente las nuevas plazas de aparcamiento sean de color naranja y no rojo, como se planteó en un principio, Maya ha explicado que se trata de una cuestión que "ha valorado" Policía Municipal y una decisión "puramente técnica".



Asimismo, en cuanto a las críticas de la oposición, el alcalde ha señalado que "hacen su papel" y ha asegurado que "desde el minuto uno están en una postura en la que quieren trasladar una imagen de un alcalde autoritario y poco dialogante".



Según ha indicado Maya, lo que él no va a hacer es "dejar de ser alcalde por tener que informar a la oposición de cada paso que doy en cada momento". Y ha remarcado que "aquello que forma parte de las competencias de Alcaldía o de la junta de gobierno y sean cuestiones que tenemos claras" se van a realizar.



"El acuerdo programático de tres partidos que hicimos con carácter previo a las elecciones es clarísimo sobre hacer esa remodelación en Pío XII, no puedo traicionar mi acuerdo", ha señalado el alcalde.



En su opinión, parece que mientras que este acuerdo "no es nada", el acuerdo programático de 23 de los 50 parlamentarios de PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E "no solamente va a misa, sino que hasta los técnicos lo tienen que acatar". "Alucino a dónde estamos llegando con este juego de la política de regate corto", ha agregado.

