Nueva edición de la Liga Municipal de Fútbol Sala Escolar de entre 8 y 11 años

Actualizada 24/09/2019 a las 13:06

Con el inicio del curso, vuelve la Liga Municipal de Fútbol Sala Escolar, una propuesta del Ayuntamiento de Pamplona para promover el deporte, el trabajo en el equipo y la igualdad, que este año celebra su vigésimo séptima edición. Este hecho demuestra el gran arraigo que este programa deportivo tiene entre colegios, clubes deportivos y asociaciones. Será el próximo 19 de octubre cuando arranque la liga, que se estructura en dos vueltas a lo largo de todo el curso escolar. La mayoría de los partidos se celebrarán en sábado para favorecer la conciliación familiar.

Los equipos tienen de plazo hasta el 10 de octubre para formalizar la inscripción, si optan por presentar la documentación a través de internet, en la web www.gesportsl.es. Para quienes prefieran realizar la inscripción de forma presencial, el plazo termina el 8 de octubre. En este caso, deberán acudir a las oficinas que Gesport tiene decidas dentro de las instalaciones de Osasuna en Tajonar.

Podrán inscribirse todos aquellos equipos que cuenten con un mínimo de cinco jugadores de entre 8 y 11 años, tanto chicos como chicas o mixto, y en los que la mayoría de los jugadores sean empadronados en Pamplona. La cuota de inscripción será de 70 euros por equipo y no habrá obligación de federarse.

El año pasado se inscribieron un total de 1.386 escolares, que se integraron en 125 equipos provenientes de colegios, ikastolas, asociaciones y clubes deportivos.

DEPORTE Y VALORES

Esta liga municipal no pretende ser una competición sino un torneo recreativo, en el que lo importante no es conseguir más puntos sino inculcar en los menores una serie de valores relacionados con la participación, la inclusión y la coeducación. En este sentido, el torneo se sustenta en varios principios. Por un lado, para promover la participación, es obligatorio que todos los niños y niñas que asistan a los partidos jueguen, al menos, un tiempo completo y seguido, que son de 10 ó 12 minutos. Además, se eliminarán los resultados reales de los partidos, de forma que, al procesar el balance de cada encuentro, sólo se computará 1-0 a favor del equipo ganador o bien 0-0 en caso de empate. Por último, no se establecerán eliminatorias para la consecución de títulos. Todos los participantes recibirán, al final de la liga, el mismo trofeo independientemente de su clasificación.

El Ayuntamiento propicia en este torneo la participación de personas con discapacidad y también la participación femenina, de forma que la existencia de equipos mixtos e integradores ayuden a fomentar la igualdad y la coeducación y prevenir las situaciones de acoso por razón de sexo o discapacidad.

