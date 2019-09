La solución a los pasos de peatones ilegales en otras capitales

05/09/2019 a las 06:00

La realidad es la que es. Y no se puede edulcorar. Al menos cuando los afectados se contabilizan a decenas. Es precisamente la tesitura de estos días la que coloca a quienes necesitan una solución en un escenario en el que no queda más remedio que obedecer. El desarrollo de las ciudades ha cambiado y parece que todo va encaminado para promover medios de transporte no contaminantes y tratar de invertir la pirámide de la movilidad. Aquella forma que daba prioridad a coches y demás automóvile

Selección DN+