Las escuelas infantiles de Pamplona comienzan el curso con plazas vacantes

Actualizada 19/08/2019 a las 12:40

Unos 900 menores de 0 a 3 años han iniciado el curso 2019/2020 en las 11 Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Pamplona, un curso marcado por la reapertura de la E.I. Hello Egunsenti, tras la ejecución de las obras necesarias para adaptar el centro a la normativa de la Comunidad foral, y en el que hay plazas vacantes en los centros. El pasado viernes, tras unas jornadas de puesta a punto de las instalaciones por parte de la dirección del centro, el personal educador, de cocina y de limpieza, comenzó la fase de acogida. Y es que, en estos primeros días, el tiempo se organiza pedagógicamente "en beneficio del nuevo alumnado de forma que vaya creando relaciones significativas con las educadoras, los compañeros y compañeras y con los diferentes espacios de los centros", según una nota de prensa. De ahí que la permanencia en los centros sea estos días más corta, e incluso se apoye el acompañamiento de sus padres y madres.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, junto con el presidente del organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales, Fernando Sesma, y el gerente y la directora técnica de este organismo, Alfredo Hoyuelos e Inés Zazu, respectivamente, han visitado esta mañana Hello Egunsenti de la mano de su directora, Maite Goñi Aznárez.

Además de conocer las circunstancias que acompañan a cualquier comienzo de curso, han podido apreciar sobre el terreno las obras realizadas en la escuela de cara a adaptarla a la normativa vigente. En ese sentido, durante la intervención se han creado nuevos espacios vinculados a las edades del alumnado y se ha ampliado el edificio. Las obras han requerido una inversión de 569.949 euros.

Otro dato económico aportado en la visita de ha sido la subvención recibida por las escuelas infantiles para el proyecto de menús saludables por parte de la Fundación Daniel & Nina Carasso. Ha concedido 32.000 euros para una iniciativa de comedores que apuestan por menús basados en alimentos ecológicos, frescos, de proximidad y de temporada. Con anterioridad, ya ofrecieron otra subvención de 20.000 euros.

ESTE CURSO EN CIFRAS

La Escuela Infantil Egunsenti ha comenzado el curso con 34 plazas cubiertas de las 49 existentes (todas a jornada completa), así, en este centro aún quedan plazas disponibles. En el total de la red municipal hoy están matriculados 900 menores de 0 a 3 años (lactantes, caminantes, medianos y mayores), aunque quedan todavía un total de 50 plazas vacantes para grupos específicos en ocho centros educativos.

Además de en Hello Egunsenti, quedan plazas en Haurtzaro, Mendebaldea, Mendillorri, Hello Azpilagaña, José María Huarte, Goiz Eder e Izartegi. En estos momentos la lista de espera global de la red asciende a 203 personas ya que las demandas de los solicitantes en relación a grupo de edad y tipo de jornada no necesariamente coinciden con el perfil de las vacantes disponibles. Las 11 escuelas infantiles municipales están distribuidas en diferentes barrios de la ciudad, como Azpilagaña, Milagrosa-Arrosadia, Buztintxuri, Txantrea, Mendebaldea, Mendillorri, Rochapea o San Juan y la red cuenta con dos modelos lingüísticos: castellano y euskera, además de con un programa en castellano con actividades en inglés.





