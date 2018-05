La Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de las Escuelas Infantiles municipales de Pamplona ha aprobado en su sesión de hoy el proyecto de obra de reforma de la Escuela Infantil Hello Egunsenti y la autorización de la licitación de las obras con un coste de 471.031,98 euros (IVA no incluido; 569.948,70 euros IVA incluido). La reforma planteada es muy similar a la que se acaba de finalizar en la Escuela Infantil Haurtzaro, que también ha contado con un presupuesto cercano. Con la obra, Hello Egunsenti quedará adaptada a los criterios del Decreto Foral 28/2007 que reguló los requisitos físicos que debían cumplir los centros de primer ciclo de Educación Infantil en Navarra y que daba un plazo de tres años para adecuarse a ellos.

El proyecto aprobado plantea dos actuaciones. Por una parte, la demolición interna del ala en la que se encuentran los módulos de Caminantes, Medianos y Mayores de manera que se obtendrá una zona del edificio totalmente renovada. Los módulos actuales no se pueden dividir en tres, tal y como venía haciéndose hasta ahora, y debe de suprimirse uno de ellos para poder distribuir los restantes para adecuarse a los criterios requeridos. Por otra parte, se ampliará la edificación hasta el límite con el parque de Morea. De esta manera, se mantendrá el espíritu de la actual Escuela Infantil, basado fundamentalmente en vivir en torno al patio cubierto que se convierte, con la actual reforma, en el corazón de los módulos al volcar todos en él.

CAMBIOS EN EL INTERIOR, NO EN EL EXTERIOR

Las zonas administrativas y de servicios así como el módulo de lactantes solo tendrán pequeñas actuaciones correspondientes a instalaciones (megafonía, incendios y puntualmente abastecimiento de agua). Únicamente habrá un cambio de uso entre comedor y almacén de cocina, y la redistribución de la zona de lavandería, y del distribuidor.

El proyecto, al ser una ampliación de un edificio existente que, a su vez ha sufrido varias actuaciones previas, pretende ser revolucionario en el interior pero mimético en el exterior. De este modo la ampliación pasará desapercibida, descubriendo un espacio nuevo con mayor seguridad para los menores y mejores prestaciones de temperatura, ventilación e iluminación.

Para la adjudicación de las obras se valorará hasta con 55 puntos la oferta económica; con 35 puntos la propuesta técnica; se otorgarán hasta 5 puntos por criterios sociales y otros 5 puntos por el plazo de ejecución, según la nueva Ley Foral de contratos públicos.

A pesar del Decreto Foral de 2007, en 2015, la mayor parte de los centros incluidos en la red municipal del Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona seguían sin reunir los requisitos físicos estructurales. De los doce centros cuatro cumplían la normativa: José María Huarte, Hello Buztintxuri, Hello Azpilagaña y Printzearen Harresi. En estos momentos son ya 8, tras las adecuaciones llevadas a cabo en Izartegi, Mendillorri, Goiz Eder y Haurtzaro. A final de 2018, o principios de 2019, esta cifra se elevará a 9 tras los trabajos en Hello Egunsenti, con lo que sólo quedarán por acometer los proyectos de Mendebaldea, previsto para 2019, y de Donibane, que finalizará en 2020. Al final del plan la E.I Rotxapea será reconvertida en espacio familiar y su lugar, la duodécima escuela infantil será el futuro centro de Lezkairu del que este año comienza el proyecto.

Para llevar a cabo la adaptación, el Ayuntamiento puso en marcha en 2016 un plan de inversión de más de 2,3 millones de euros solo en reformas. Esta cifra significa multiplicar por más de 20 el conjunto de las inversiones que el Consistorio pamplonés hizo en la red de Escuelas Infantiles en el periodo 2011/15, cuando se invirtieron 105.433 euros en obras de mejora, sin que esto supusiera adecuar los centros a lo establecido en la legislación foral. La realización de las adaptaciones permitirá al Consistorio pamplonés, de acuerdo a la Orden Foral 79/2012, suscribir convenios de colaboración con el Departamento de Educación para la financiación de los centros de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad municipal.

UNA RAMPA PARA HACER MÁS ACCESIBLE LA ESCUELA INFANTIL DE MENDILLORRI

La Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de las Escuelas Infantiles municipales también ha aprobado en su sesión de hoy la adjudicación de las obras para crear una rampa en la Escuela Infantil de Mendillorri que mejore la accesibilidad. El importe de los trabajos es de 27.343,43 euros, IVA incluido, y será realizados por Eulen S.A.

La rampa actual entre la acera de la calle Señorío de Egulbati y el acceso al edificio tiene una pendiente superior al 8%, que no cumple la normativa actual. Tras la actuación la pendiente por estará por debajo del 6% en toda su longitud y en el tramo de acera, se acondicionarán unos escalones en todo su frente.

