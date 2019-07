EH Bildu recurre la decisión de NA+ de revocar la convocatoria de 4 técnicos

Actualizada 19/07/2019 a las 13:52

EH Bildu ha recurrido ante el Tribunal Administrativo de Navarra la revocación de la convocatoria de dos plazas de técnica de igualdad y otras dos de técnica de juventud "impuesta por Enrique Maya".

"No constan los informes exigibles, quien firmó no era competente, la medida va contra la OPE negociada con la Comisión de Personal y se vulneran derechos de los aspirantes", dice la coalición abertzale como argumentos para su recurso.

Y es que según agrega EH Bildu en un comunicado, ambas convocatorias fueron publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON) y se circunscribían a lo negociado con la comisión de personal para la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2019.

Por eso entienden que la revocación es "una cacicada que no sólo no tiene ninguna justificación política, sino que vulnera claramente los derechos de las personas aspirantes a ocupar esas plazas y deja muy a las claras que el modelo de Ayuntamiento al que aspira el tripartito de Navarra Suma no apuesta ni por la igualdad ni por la juventud".

En el recurso EH Bildu recuerda que antes de que la Junta de Gobierno Local que el 21 de junio aprobó la revocación de las cuatro plazas, Enrique Maya, por Decreto de Alcaldía, ya había establecido el organigrama definitivo de su equipo de gobierno según el cual la concejala María Echávarri asumía el ámbito de Servicios Generales, del que depende Recursos Humanos.

Por tanto, añade, el expediente tendría que estar firmado por ella y tendría que contar con los respectivos informes jurídico y técnico de Recursos Humanos.

Sin embargo, precisa, "esos informes no constan y en el expediente sólo aparece un escueto escrito que trata de adoptar la apariencia de jurídico, firmado por la concejala Ana Elizalde, mientras la otra firma que aparece es la de la actual secretaria técnica de Alcaldía, cargo que no guarda ninguna relación con este asunto en el reparto de materias dentro del Ayuntamiento".

Se trata de algo que para EH Bildu es "absolutamente irregular, demuestra la mala fe de quien adoptó el acuerdo, la mala praxis de quienes lo firman, lo chapuceros que son en este tripartito de derechas y la prepotencia con la que actúan".

A este argumento suma que "la decisión arbitraria del equipo de Enrique Maya y su tramitación absolutamente irregular supone, de facto, la vulneración de los derechos de las personas interesadas en presentarse a estas convocatorias", derechos que se generan una vez la convocatoria, incluida en el OPE de 2019, fue formalmente publicada en el BON".

Y subraya que existía de hecho "un listado provisional de aspirantes" cuando el equipo de gobierno local de Navarra Suma revocó las convocatorias, aunque el mismo no se les ha entregado.

Con estos argumentos, EH Bildu pide al TAN que declare la nulidad de pleno derecho del acuerdo de revocación y mantenga la continuidad de ambas convocatorias hasta su resolución final.

"No vamos a permitir que el Régimen vuelva a campar a sus anchas, que organicen de nuevo el Ayuntamiento de Pamplona como si de su cortijo particular se tratara, que vulneren los derechos de la ciudadanía y que actúen con la prepotencia que define a los tres partidos que forman Navarra Suma", concluye la coalición.

