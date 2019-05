Navarra Suma presenta 330 medidas para "recuperar el futuro" de Pamplona

Actualizada 07/05/2019 a las 13:00

El candidato de Navarra Suma a la Alcaldía de Pamplona, Enrique Maya, ha presentado este martes el programa electoral de la coalición con 330 propuestas "muy concretas" con las que buscan "recuperar el futuro de la ciudad, abandonando cuatro años realmente negativos y centrados en cuestiones que no interesan a los ciudadanos".



"Han sido cuatro años marcados por esa hoja de ruta nacionalista, muy alejada de la realidad de nuestra ciudad", ha considerado. En su opinión, el próximo 26 de mayo "los pamploneses van a elegir entre dos modelos, o un modelo centrado en el progreso y tranquilidad para vivir; o el modelo de la imposición, el nacionalismo, las ikurriñas y el euskera por encima de lo que quieren los pamploneses".



"Sean quienes sean los socios que pudieran conformar la alternativa a Navarra Suma, ese sería el modelo que finalmente imperaría en nuestra ciudad", ha advertido Maya en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el resto de integrantes de la lista al Ayuntamiento.

Sobre los posibles pactos postelectorales, el candidato de Navarra Suma, la plataforma electoral de UPN, Ciudadanos y PP, ha remarcado que los acuerdos en Pamplona "pasan por el PSN" y que es el Partido Socialista "el que tiene que decidir con quién va, si con Navarra Suma o con Asiron (EH Bildu)".



Ha apostado así por "recomponer" los acuerdos con el PSN, que "son los que han llevado a Navarra a las cuotas que tenemos de calidad de vida". Y ha incidido en que son los socialistas los que tienen que decidir si "quieren entrar o no a un acuerdo de calado con nosotros o con quién quieren estar".



"La pelota como siempre la va a tener el Partido Socialista en el tejado. Lo que le va a ocurrir es que nos va a ir tan bien a nosotros, con muchos escaños, que vamos a ser de lejos la lista más votada", ha apuntado Maya, quien ha asegurado que ofrecerán a la candidata socialista Maite Esporrín que sea alcaldesa si tiene más concejales el PSN que Navarra Suma.



Por otro lado, preguntado por si la presencia de Vox en estos comicios puede "condicionar las cuestiones identitarias", ha contestado que "cómo alguien puede pensar que si Vox finalmente tiene representación y está en el Ayuntamiento pueda condicionarnos las cuestiones identitarias", algo "absolutamente imposible". "Si hay cualquier intención de Vox de mediatizar nada, estamos nosotros para que eso no ocurra. No condicionará jamás nada en cuestiones identitarias en Pamplona", ha asegurado.



Asimismo, al ser cuestionado por si estaría dispuesto a pactar con Vox, ha señalado que "nosotros tenemos un pacto estupendo con Ciudadanos y el PP y vamos a tener un resultado maravilloso". "Los acuerdos en Pamplona pasan por el PSN", ha insistido.



EL PROGRAMA



Sobre el programa electoral, Enrique Maya ha destacado que contempla 330 medidas "muy estudiadas y completas" para que Pamplona sea "una ciudad de oportunidades". En cuanto a infraestructuras y nuevas obras, ha defendido el impulso del tren de alta velocidad, el puente de Cuatrovientos que se ha comprometido a impulsar en los dos primeros años de legislatura o la promoción de cientos de viviendas protegidas y de alquiler joven en Lezkairu, Chantrea o Echavacoiz en parcelas municipales.



También, ha citado otras iniciativas "prioritarias" como la reurbanización del Paseo Sarasate, "darle la vuelta" a la amabilización y a Pío XII, el desarrollo de un edificio de aparcamientos en Anelier (Rochapea) o una intervención en Íñigo Arista.



En otro orden de cosas, Maya ha destacado que "frente al modelo de gaztetxes de Asiron", Navarra Suma propone el de los civivox y, en este sentido, ha propuesto abrir dos nuevos, uno en la Chantrea y otro en el Ensanche, además de elaborar el proyecto de otro más para Lezkairu y Santa María la Real. Ha afirmado, además, que no van a permitir la "autogestión" y que "en determinados espacios públicos haya imágenes y fotografías de presos de ETA".



Asimismo, ha considerado que "se ha demostrado que no hace falta un área de participación" en el Ayuntamiento. "Hay que tener los mecanismos pero no un área específica, la participación ha sido una excusa para no hacer y la participación que han hecho es un timo", ha sostenido.

