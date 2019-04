Veinte pisos se sumarán a los diez que entran ahora en la bolsa municipal en Pamplona

Actualizada 10/04/2019 a las 16:38

El Ayuntamiento de Pamplona tiene previsto entregar próximamente 10 viviendas municipales y rehabilitar este año otras 20 para poner todas ellas a disposición de la bolsa municipal para combatir situaciones de emergencia habitacional.



Así lo ha comunicado con motivo de la visita que han realizado los miembros de la comisión y la Gerencia de Urbanismo a dos de los pisos situados en el llamado Grupo San Pedro, uno recién rehabilitado y otro que aún no ha sido intervenido y cuyas obras se encuentran en fase de licitación.



De las veinte viviendas en las que se pretende trabajar durante 2019, quince están pendientes de contratación a través de un concurso público fraccionado en tres lotes; de los cuales los trabajos relativos a pintura y limpieza serán reservados para contratos con empresas de corte social (CES o CIS), un acuerdo que trata de promocionar la contratación pública entre pequeñas y medianas empresas locales.



Las cinco viviendas restantes de este lote de veinte serán ejecutadas por programas de Empleo Social Protegido del Ayuntamiento de Pamplona.



Las viviendas que se van a intervenir datan de 1948 y en ellas no se ha realizado ninguna reforma significativa, sino intervenciones de readecuación de los inmuebles. Están localizadas en varios edificios de planta baja, primera y segunda de geometría prácticamente cuadrada y tienen una superficie construida de alrededor de 69 m2.



En general la intervención supone la reforma y equipamiento de cocina y baño, trabajos de albañilería, y renovación de pavimentos y revestimientos en toda la vivienda. También la sustitución de carpinterías interiores y exteriores y la renovación de la instalación eléctrica y la de fontanería y saneamiento. Se instala asimismo de caldera de gas para la producción de calefacción y ACS, que hasta ahora no tenían.



El importe medio destinado a rehabilitación de una vivienda tipo y en este grupo es de alrededor de 40.000 euros (IVA incluido), sin contar las posibles bajas de los licitadores.



Del presupuesto invertido por el Consistorio el Gobierno de Navarra subvenciona un 50% (IVA excluido), una vez se le remiten las facturas de la obra y el contrato de alquiler social de cada vivienda.



En la actualidad la Oficina de Vivienda del Consistorio registra 111 contratos en vigor, 20 de ellos en el Grupo San Pedro, en el marco de aplicación de la Ordenanza de Emergencia Habitacional que entró en vigor en 2016.



Según las previsiones, para final del año 2019 las viviendas intervenidas sumarán 153, distribuidas en diferentes zonas de la ciudad como Buztintxuri, San Pedro, Rochapea o San Jorge.



Pueden solicitar esas viviendas municipales las personas y unidades familiares, que se encuentran en situación de emergencia habitacional, que no superen el tope de ingresos familiares según el baremo establecido y que estén empadronadas en la ciudad o con residencia efectiva demostrable de dos años de antigüedad.



En 2015 el Ayuntamiento de Pamplona rehabilitó 25 viviendas, 45 en 2016 y otras 40 al año siguiente. El pasado año se rehabilitaron 23. De ellas 133 se han ejecutado por medio de un Acuerdo Marco específico para la rehabilitación de viviendas.

