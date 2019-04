Izquierda-Ezkerra dice que "el nuevo Gobierno de Pamplona deberá girar más a la izquierda"

Actualizada 10/04/2019 a las 14:23

La cabeza de lista de Izquierda-Ezkerra al Ayuntamiento de Pamplona, Edurne Eguino, ha defendido que su coalición es "imprescindible para la transformación social que la ciudad necesita" y ha considerado que el papel de I-E "en el nuevo Gobierno que salga de las urnas será tan importante o más que el que lo ha sido en estos últimos cuatro años". No obstante, ha afirmado que "ese nuevo Gobierno deberá girar más a la izquierda".



Edurne Eguino ha afirmado en una rueda de prensa en la que se ha presentado la lista de Izquierda-Ezkerra al Ayuntamiento que "se han conseguido muchos logros en esta legislatura" y ha dicho "a quienes sienten frustración porque algunas cosas no han ido lo suficientemente rápido que compartimos esa frustración, porque a pesar de nuestra convicción, a pesar de nuestro trabajo, de nuestro empuje, somos conscientes de que podíamos haber hecho más".



Eguino ha señalado que "ha habido errores en este Gobierno a cuatro y aprender de estos errores para lo siguiente es una de las prioridades fundamentales para que no nos vuelva a pasar".



Tras Edurne Eguino, conforman los primeros puestos de la lista de Izquierda-Ezkerra, en este orden, Pilar Gastón (IU), Rubén Ramallo (IU), Iñigo Rudi (Batzarre), Cristina Láinez (IU), Teo Ronco (Batzarre), Oswaldo García (IU) y Esther Ripa (IU).



Edurne Eguino ha afirmado que 2015 fue "un año histórico para gobernar la ciudad de otra manera después de 16 largos años en los que UPN, bien con mayoría absoluta o bien con apoyo del PSN, hizo lo que le pareció en la ciudad".



La candidata ha asegurado que la gestión que ha hecho I-E al frente del área de Acción Social y Desarrollo Comunitario ha permitido "triplicar las ayudas de emergencia social, aumentar la plantilla en 21 plazas, hacer el primer plan de infancia, o aumentar el dinero a cooperación al desarrollo". "Cuando llegamos al Gobierno en 2015, sabíamos lo que queríamos hacer y hemos demostrado que sabemos hacerlo, y si hubiéramos seguido al frente del área en este último año, los resultados hubieran sido aún mejores", ha indicado, en referencia a la ruptura del cuatripartito municipal.



Edurne Eguino ha considerado que "el nuevo Gobierno que salga del 26 de mayo tendrá que ser más equilibrado y más equitativo en su funcionamiento diario que el actual, el acuerdo programático que lo fundamente tendrá que tener una comisión de seguimiento real y efectiva y la organización de las áreas del Ayuntamiento tendrá que responder a las necesidades organizativas de la ciudad, y no a los intereses políticos de los distintos grupos que formen ese equipo de Gobierno".



Por su parte, la número dos de la lista, Pilar Gastón, ha afirmado que "el giro a la izquierda supone hacer políticas en el Ayuntamiento de Pamplona que nos lleven a una ciudad más cohesionada en los barrios, urbanísticamente, en lo social, en las personas, con servicios públicos de calidad y para todos".



En este sentido, Rubén Ramallo, número tres de la lista, ha explicado que las propuestas de Izquierda-Ezkerra para Pamplona se dividen en cinco ejes. Así, propone un eje dedicado a "espacios para todos", que se traduce en parques infantiles cubiertos o ejes peatonales; otro eje que recoja el "derecho a la vivienda"; un tercero dedicado a 'Pamplona verde', que recoja un compromiso "inequívoco" con el medio ambiente; un cuarto eje sobre ciudad feminista, y por último, un eje dedicado a la participación ciudadana.



SIN CONFLUENCIAS



El número cuatro de la lista, Íñigo Rudi, ha explicado que finalmente "parece" que no habrá una candidatura conjunta que sume a fuerzas como I-E, Aranzadi o Podemos y ha señalado que "desde Izquierda-Ezkerra hicimos un intento de confluencia, había propuestas distintas, no conseguimos casarlas, y ante esa situación nos pusimos a trabajar con el objetivo de reeditar el Gobierno del cambio". "Lo que toca es ponerse a trabajar, nosotros ya lo llevamos haciendo hace semanas, y tratar de convencer a la gente para que no se quede en casa. No fue posible el acuerdo y sobre esa premisa nos pusimos a trabajar", ha apuntado.

