Acuerdan no demoler la pasarela de Labrit mientras sea un bien público

Actualizada 05/04/2019 a las 07:19

El futuro de la pasarela del Labrit volvió a ocupar minutos de debate en el salón de plenos del Ayuntamiento de Pamplona. Ayer, con los votos a favor de UPN y PSN, la abstención de Aranzadi, y el voto en contra de EH Bildu, Geroa Bai e I-E, se aprobó un acuerdo para no demoler la infraestructura “mientras el pleno no haya aprobado previamente su desafectación” (esto es, que se declare que la pasarela deja de ser un bien de dominio público y deja de destinarse a uso general o servicio público).



Era el segundo punto de una declaración de UPN. El primero, que exigía al área de Ciudad Habitable y Vivienda a completar los estudios que aporten las soluciones técnicas para garantizar la estabilidad de la pasarela, no se aprobó.



Enrique Maya (UPN) y el concejal de Ciudad Habitable, Joxe Abaurrea, centraron la mayor parte de la discusión. “En el debate anterior, hablando de Salesas, le acaba de decir al concejal de Aranzadi que la responsabilidad política es mantener los recursos de la administración. Pues eso es precisamente lo que quiero que hagan. Cualquier alcalde que se precie velaría por mantener la pasarela pero ustedes se han empeñado en tirarla”, lamentó Enrique Maya. El portavoz regionalista instó al equipo de Gobierno a realizar la prueba de carga que reclama una de las aseguradoras y también a exigir a la empresa IDEAM a presentar alternativas para ver cómo se puede reparar la pasarela. “Tendrán que explicar ustedes su empeño por hacer desaparecer un bien patrimonial del Ayuntamiento. Yo le garantizo que la pasarela es recuperable”, afirmó.

Joxe Abaurrea (EH Bildu) acusó a Maya de ser el defensor de las aseguradoras en contra de los intereses municipales. “Usted está politizándolo todo (...) No hay ni una sola decisión que haya tomado este concejal que no tenga el respaldo técnico y político”, se defendió. E Iñaki Cabasés, de Geroa Bai, pidió a Maya: “No trate de desnaturalizar el expediente técnico con artículos de opinión. Ustedes creen que es una decisión política pero aquí lo que hay es una obra que no sirve para lo que se encargó”. Maite Esporrín, de PSN, declaró que el equipo de Gobierno comete “un atropello” si desmonta la pasarela. “Porque deja a este Ayuntamiento sin la posibilidad de hacer una prueba importante -la prueba de carga- frente a unos litigios que imaginamos se van a producir”. Y Manuel Millera (Aranzadi) repartió responsabilidades entre el anterior gobierno de UPN, por la mala gestión en el seguimiento de la obra, y el gobierno actual de Bildu y Geroa Bai, por su inacción. “Se ha enrocado en el castillo de los informes técnicos pero no deja de ser un mantra electoral”, le dijo a Abaurrea. “Hay gente muy importante que piensa que la pasarela se debe mantener. ¿Son todos de UPN? La pasarela se puede y se debe arreglar”, instó. Edurne Eguino, de I-E, pidió tranquilidad y que el Ayuntamiento “actúe con toda la seguridad jurídica”.

