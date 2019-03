Actualizada 21/03/2019 a las 11:41

Ayuntamiento de Pamplona y Ateneo Navarro han convocado una nueva edición del XIII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona, cuyo plazo de presentación de obras concluye el martes 30 de abril a las 14 horas. Pueden concursar todas las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que las obras presentadas estén escritas en castellano o en euskera. Se repartirán dos premios de 3.000 euros, uno en cada modalidad lingüística.

Los trabajos presentados deberán ser inéditos en su totalidad, no haber obtenido ningún premio en otros concursos de poesía previamente fallados y no estar concursando en este momento en otro certamen poético. El tema y la forma serán libres, con una extensión de entre 400 y 800 versos. Las obras se presentarán por cuadruplicado, en ejemplares separados, en tamaño DIN A-4, debidamente numeradas sus páginas y cosidas, grapadas o encuadernadas. Los poemas estarán escritos a doble espacios y mecanografiadas por una sola cara. Las personas galardonadas en años precedentes no podrán presentarse.

Los originales podrán presentarse por el sistema de lema y plica. En la portada han de llevar título y lema. En un sobre cerrado adjunto constará la autoría, su nacionalidad, domicilio y una copia del documento de identificación o de pasaporte, teléfono de contacto y/o correo electrónico. Todo esto debe acompañarse de una breve bibliografía del autor o autora y de un documento certificando que dicha obra no se ha presentado a ningún otro certamen literario vigente. La obra enviada no podrá retirarse en el transcurso del certamen.

Las obras que se presenten deberán enviarse por correo certificado al Ateneo Navarro (avda. Barañáin 10 – 1ªA. 31008 Pamplona. Navarra), indicando en el sobre 'Para el XIII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona'. También podrán enviarse por correo electrónico a la dirección ateneo@ateneonavarro.es, en dos archivos adjuntos, uno con los datos relativos a la autoría y otro con la obra. El jurado estará compuesto por tres personas en cada una de las modalidades lingüísticas. Sus nombres se harán públicos en el momento del fallo del premio, que se dará público durante el mes de junio. Las personas ganadoras en ambas modalidades se comprometen a asistir a la entrega del premio, que tendrá lugar en el último trimestre del año.

El año pasado el premio batió su récord de participación tanto en la modalidad de castellano como en la euskera. La duodécima edición del certamen en castellano recibió 405 poemarios, de los que 257 tenían procedencia nacional y un tercio, 139, procedencia internacional. Otras 9 obras no reflejaban origen. En la modalidad de euskera, que cumplía su tercera edición, se presentaron 22 obras, de las que 14 procedían del País Vasco, 6 de Navarra y de 1 de Extremadura y Japón. Juan Leyva con la obra ‘Perder las formas’ y Aintzane Galardi con “Hegodun poemak” fueron quienes ganaron este certamen en la última edición convocada el año pasado.

