La praxis feminista para la profundización democrática llega al Condestable

Actualizada 13/02/2019 a las 16:23

Condestable acoge este jueves, 14 de febrero, una nueva sesión de los Encuentros de la Escuela Municipal de Empoderamiento y Participación (EMEP) en la que se hablará sobre la praxis feminista para la profundización democrática. La conferencia la impartirá la feminista, profesora e investigadora en el De­partamento de Ciencia Política y de la Administración de la UPV, Jone Martínez Palacios. La charla comenzará a las 18.30 horas, con entrada libre.

En la charla, se establecerán las relaciones entre democracia participativa y feminismos dentro del campo administrativo español. Partiendo de un diagnóstico crítico con la burocratización y la despolitización de los procesos de participación ciudadana y de promoción de la igualdad y la diversidad, se analizarán aspectos como las dinámicas que favorecen la desradicalización del proyecto de la democracia participativa o las posibilidades que ofrece la heurística interseccional para afrontar el problema de la desradicalización de la participación ciudadana institucional. Entre las posibilidades de las que se hablará, se explorará por ejemplo el poder y el sentido práctico de la ‘matriz de la dominación’, propuesta por la feminista afroamericana Patricia Hill Collins a la hora de reflexionar y planificar la participación ciudadana en España. Jone Martínez Palacios estará acompañada por Ruth Iturbide, experta en género de la Fundación IPES, que presentará a la ponente y planteará cuestiones para profundizar en la posterior conferencia. Durante la sesión habrá espacios para que el público asistente plantee sus preguntas y reflexiones.

Además de su labor docente, Jone Martínez Palacios es miembro del Grupo de Investigación Consolidado PARTE HARTUZ (Estudios sobre la democracia participativa). Su trabajo de investigación se centra en el estudio de las condiciones de una democratización inclusiva para lo que explora las aportaciones de la praxis y de la teoría crítica de la democracia. Entre sus trabajos más recientes se encuentran: “Equality and diversity in democracy. How can we democratize inclusively?”, “Inclusive local governance: Normative proposals and political practices”, ‘Participar desde los feminismos. Ausencias, expulsiones y resistencias’, ‘Innovaciones Democráticas Feministas’ o ‘No te pongas nerviosa, sobre cómo hacer hablar a los nervios acerca de la dominación’.

El ciclo de Encuentros de la EMEP concluirá el trimestre el próximo miércoles 27 de marzo, a las 19 horas también en Condestable, con la conferencia de titulada ‘Decidim, redes políticas y Tecnopolíticas para la democracia participativa’. Participarán en ella la técnica del área de Conocimiento y Tecnología, Consorcio Localret, y coordinadora de la extensión de Decidim, Carol Romero, y la doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Arnau Moterde.

Selección DN+