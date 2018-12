Manifestación en Pamplona por la excarcelación de presos y el fin de la dispersión

Actualizada 22/12/2018 a las 20:26

Una manifestación, convocada por Sortu, LAB y Ernai, mediante la dinámica Kalera Kalera, ha recorrido este sábado el centro de Pamplona bajo el lema "Bada garaia, preosak kalera" (Ya es hora, los presos a la calle).

La manifestación se ha iniciado frente a la antigua estación de autobuses de Pamplona precedida por una gran bandera de Navarra portada por varios jóvenes, seguidos por un grupo de personas que mostraban carteles con el nombre de presos, la cárcel en la que se encuentran y la distancia a la que se halla la misma.

Los participantes en la marcha han recorrido las calles del centro de Pamplona hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento, donde se ha leído un comunicado en el que se afirma que el Estado español "sigue cebándose con el colectivo de presos políticos. Todavía son 264 los que se encuentran dispersados sufriendo la más absoluta situación de excepción penitenciaria".

El Gobierno español, se destaca en el comunicado, "dirigido por ese partido que no es Socialista ni Obrero, no ha dado todavía un solo paso significativo en revertir la situación en las cárceles" y en ese sentido se considera que "el anunciado cambio de la política penitenciaria no se ha concretado, al menos de momento, en ninguna medida. Pura cosmética".

"Al contrario, se sigue manteniendo a las presas dispersadas con carácter sistemático, se les niega la aplicación del régimen penitenciario ordinario (segundo grado), se les niega la salida a los presos enfermos o los que han cumplido las tres cuartas partes o se hace arquitectura jurídica para alargar sus condenas", se denuncia en el escrito de los convocantes.

Por ello, se reclama "un cambio radical en la política penitenciaria", ya que "Euskal Herria viene demostrando que existe una mayoría social, sindical, política e institucional que exige dar una solución a la situación de presos y presas".

"El momento es ahora. Los presos y presas deben abandonar las cárceles y volver a casa. Mientras ese hecho no se produzca no podemos hablar de normalización política", concluye el comunicado leído al término de la marcha.

