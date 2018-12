Actualizada 17/12/2018 a las 11:10

UPN ha afirmado este lunes que los okupas están utilizando el palacio Marqués de Rozalejo de Pamplona como un "local de hostelería clandestino" ante el "consentimiento, dejadez y pasividad" del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona.



El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado en una rueda de prensa, acompañado de la concejala María Caballero, que "la izquierda abertzale es dueña y señora de un bien público que pertenece a todos". "La dejadez y pasividad de ambas administraciones y la connivencia con quienes están en estos momentos actuando como dueños y señores es absoluta", ha criticado, para afirmar que "esta misma mañana el edificio tenía una pancarta de apoyo a los presos de ETA".



Sánchez de Muniáin ha afirmado que "en realidad la actividad de este supuesto gaztetxe es un local de hostelería clandestino, sin licencia, con riesgos estructurales, con riesgos para las personas que entran allá y con un fraude masivo de impuestos, porque no se declara ni un solo euro".



En este sentido, ha explicado que la Policía Municipal de Pamplona ha presentando ocho denuncias en los últimos meses básicamente por infracción muy grave de la ley de espectáculos públicos, por realizar actividades sin licencia.

María Caballero ha afirmado que las denuncias se basan en la celebración de un concierto, en la colocación de pancartas de apoyo a una manifestación a favor de los presos de ETA, o en la existencia de un establecimiento "clandestino" de bar. En este último caso, los agentes precisan en una de las denuncias que "las personas que regentan el bar tienen establecido un servicio de vigilancia en el exterior para advertir a quienes están realizando la actividad ilegal de la presencia de agentes de policía".

También menciona una de las denuncias que podría estar vendiéndose bebida a menores. Las multas que llevarían aparejadas estas denuncias irían desde 6.000 hasta 60.000 euros y clausura del local.



La concejala de UPN ha afirmado que el palacio es "el único lugar donde se consiente sin ningún tipo de control un nuevo bar en el Casco Viejo". "Ahí hacen a sus anchas lo que quieren. Tienen actividad de bar cuando quieren, tienen espectáculos y ponen las pancartas que le da la gana, y todo esto con total consentimiento por parte del Ayuntamiento, que no permite a cualquiera que abra un establecimiento de hostelería sin controlar", ha indicado.



UPN ha incidido en que las denuncias están dirigidas al Gobierno de Navarra porque "es el titular del local y por lo tanto el responsable último de la actividad". "El responsable es el servicio de Patrimonio, que depende del departamento de Hacienda, es decir, el consejero de Hacienda es el responsable de este local donde se está produciendo evidentemente un fraude fiscal y el consejero de Hacienda es responsable por no impedir estas actividades y por no pedir ninguna medida cautelar", ha indicado, para señalar que "hay riesgo estructural, sanitario y de incendio" en el edificio.

Juan Luis Sánchez de Muniáin ha señalado que "se permite saltarse a la torera toda la normativa a un grupo afín a uno de los partidos del Gobierno". "La decisión de renunciar a la medida cautelar del desalojo se produjo tras una reunión política de los partidos, no tras una reunión técnica. Están consintiendo tácitamente que se produzcan estas ilegalidades por parte de este grupo de personas que además están perfectamente relacionadas y conectadas con uno de los partidos del Gobierno", ha afirmado.

