17/12/2018

Aranzadi ha condicionado su apoyo a los Presupuestos de Pamplona para 2019 a la construcción de una escuela infantil en el Soto de Lezkairu y a la habilitación de espacios de conciliación familiar gratuitos en los barrios.



Los concejales de Aranzadi han señalado en una rueda de prensa que este años "127 niñas y niños se han quedado en lista de espera sin poder entrar en siete de los centros infantiles" de Pamplona, por lo que han advertido de la "urgencia de que el Ayuntamiento se anticipe a esta demanda para que el próximo curso todos los niños puedan estar atendidos por lo menos unas horas al día".



La habilitación de espacios de conciliación sería "una medida transitoria que consistiría en poner locales para que todas las niñas y niños puedan estar al menos atendidas unas horas al día y que sean gratuitos, que supongan un Respiro para las familias de nuestra ciudad". "No pretendemos que suplan la parte pedagógica de las escuelas infantiles, por lo que no tendrían que depender del área de Educación sino, por ejemplo, de Alcaldía. De esa manera, al menos se cubriría la conciliación familiar para las niñas y niños de 1 a 3 años, que tienen más autonomía", ha indicado.

La lista de espera está repartida en siete barrios de la ciudad: San Juan, Azpilagaña, Buztintxuri, Mendebaldea, Mendillorri, Milagrosa y Rochapea.



Aranzadi plantea destinar 700.000 euros, para la adecuación de locales municipales o alquiler de locales (en caso de que en el barrio no se disponga de locales de titularidad pública), y para la contratación de, al menos, dos personas a cargo de estas niñas y niños.



En el caso de la escuela infantil en el Soto de Lezkairu, Aranzadi ha explicado que el gobierno municipal anunció en octubre una nueva escuela infantil en el barrio de Soto Lezkairu para el curso 2020-2021. El centro tendrá 1.900 m2, para 222 menores, con un coste de 1,9 millones de euros. Se han aprobado 90.000 euros para el diseño de la escuela, pero su construcción no se incluye en los Presupuestos para 2019. "Vistos los ritmos de ejecución del equipo de gobierno, será imposible que se cumplan los plazos que ha anunciado el gobierno de Joseba Asiron", ha señalado Aranzadi.

Por ello, ha planteado "incluir, como mínimo, en los próximos Presupuestos de 2019 la mitad, un millón de euros, para empezar a construir el edificio este próximo año y que finalice en la primera mitad de 2020".

Además, Aranzadi ha señalado que "el equipo de gobierno pretende gastar un millón de euros en pavimentos y firmes (asfaltado) u otras partidas como comprar o mantener los vehículos municipales, arreglo de las murallas o de los edificios municipales, etc., que pueden ser temas importantes, pero no son prioritarios". Además, ha afirmado que "están las elecciones de por medio y no se puede dejar esta obra condicionada a los resultados electorales".



Según Aranzadi, "estas medidas beneficiarán como mínimo a 350 niños, y, por tanto, a muchas familias". "Para el actual gobierno municipal, la conciliación y los cuidados de la vida deben ser prioritarios y no algo que obligue a precarizar o a hacer tetris. Porque la conciliación y los cuidados de la vida, de la infancia, son lo que permite que la vida sea vida y no una mera concatenación de estrés y de renuncias", ha añadido.



Aranzadi ha subrayado "la obligación del Ayuntamiento del cambio de poner las bases para que Pamplona sea una ciudad que favorezca la conciliación, que permita que quien trabaja pueda cuidar a sus hijas e hijos y no se vea obligada a hacer equilibrismos para llegar al final del día, o a hacer renuncias que tienen consecuencias negativas en el presente y, también en el futuro".

