Actualizada 11/12/2018 a las 12:14

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado este martes que el alcalde, Joseba Asiron, "incumple el acuerdo de Pleno de llevar a cabo un verdadero plan de choque para la revitalización del comercio del centro, afectado especialmente por la mal llamada amabilización del Casco Antiguo y I Ensanche".

La declaración, presentada en su momento por UPN, enmendada en un punto por el PSN, y aprobada sin ningún voto en contra en el Pleno del 4 de octubre de este año, pedía "instar a las áreas competentes a, en consenso con las asociaciones de comerciantes del centro de nuestra ciudad, llevar a cabo un plan de choque real y concreto para la promoción del comercio del centro de Pamplona".

Además solicitaba "instar al Área de Economía Local Sostenible a que antes de que finalice el año elabore, igualmente de común acuerdo con las asociaciones de comerciantes afectadas, un estudio del impacto económico que está teniendo el Plan de Amabilización en el comercio del Casco Antiguo y del centro de la ciudad" y a "las áreas competentes a realizar un Estudio que evalúe el impacto de las medidas realizadas durante el último año en el Casco Antiguo, consensuado con los comercios de la zona así como con sus respectivas asociaciones".

Sin embargo, UPN ha señalado en una nota que, "una vez analizado el borrador de presupuestos de 2019, el documento no cumple con ninguno de los tres puntos" y ha destacado que "las cuentas presentadas por Bildu no son más que una deprimente operación de maquillaje que no responde a la difícil situación que atraviesa el sector comercial de la ciudad y especialmente del centro".

Además, ha criticado que "Asiron haya despreciado las propuestas presentadas por varias asociaciones del sector en la última Mesa de Comercio y no las haya incluido en los presupuestos del área".

En opinión de UPN, "las cuentas de Bildu para el comercio ignoran la situación del sector y son de mínimos y continuistas". Asimismo, ha alertado de que "sin la dotación presupuestaria necesaria convierten el Plan Estratégico presentado hace poco más de un año en papel mojado".

Por otra parte, los concejales regionalistas han señalado que "la gran iniciativa para el comercio presentada con las cuentas del año pasado, la renovación del Mercado del II Ensanche, sigue parada y 12 meses después no se ha movido ni una sola piedra".

Por eso, han anunciado que "enmendarán profundamente las cuentas del área para que el Ayuntamiento pase de las palabras y los discursos a los hechos". "De nada sirven las grandes frases si se acompañan de un presupuesto objetivamente infradotado y si además no se ejecuta lo prometido como hacen habitualmente Bildu y Asirón", han concluido.

