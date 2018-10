Actualizada 23/10/2018 a las 12:34

El Museo de Educación Ambiental ha organizado para esta semana un programa que se va a desarrollar tanto es su propio edifico como en Geltoki (antigua estación de autobuses) y que incluye cuentacuentos, taller de alimentación sostenible, teatro, una exposición sobre el cambio climático y mercadillo de intercambio.

Las actividades comienzan este martes, a las 18 horas, con un taller de alimentación sostenible en Geltoki de la mano de Ismael Usón, cocinero del Restaurante Geltoki. Partiendo de la idea de que la cesta de la compra tiene un impacto ambiental, el ponente incidirá en poner de relieve la importancia de las decisiones que se toman sobre el tipo de alimentación y los productos que se escogen. Ismael Usón enseñará recetas con verduras al mismo tiempo que hablará del tipo de alimento, su origen, temporada, tipo de producción, cuidado del entorno y diversidad ambiental. Para apuntarse hay que llamar al Teléfono de Atención Ciudadana 010 (948420100 si se llama desde móvil o fuera de Pamplona). En ese teléfono también se hacen las inscripciones para el taller del martes 27 de noviembre que tendrá una duración similar de dos horas. En ambos casos son gratuitas.

También esta tarde a las 18 horas, el Museo de Educación Ambiental, en colaboración con la Biblioteca Pública de San Pedro, ha organizado un cuentacuentos familiar en euskara. El jueves a la misma hora habrá otro cuentacuentos en castellano. Será protagonizados por Inés Bengoa, narradora oral formada en interpretación en la Escuela Navarra de Teatro. Dirigido a público familiar a partir de 4 años, la sesión servirá para recordar que “todos los seres de la Tierra estamos conectados por un hilo: el hilo de la naturaleza”.

La programación continuará este miércoles, 24 de octubre, con la actuación de la compañía Trokolo que presentará ‘O me atienden ya o me voy’ en el Museo a las 19 horas. El argumento aborda el cambio climático en clave de humor en una obra en la que la doctora Klina y el doctor Klin han de atender, de urgencia, a una paciente muy especial. Esta actividad se organiza en colaboración con el Gobierno de Navarra dentro del contexto de la Hoja de Ruta del Cambio Climático en Navarra (KLINA). La entrada es libre.

Otra de las propuestas es la exposición ‘El cambio climático no tiene gracia’ que continúa en el Museo hasta el 2 de noviembre, una muestra que quiere provocar la reflexión a través del humor. Presenta 15 dibujos de otros tantos dibujantes sobre el calentamiento global y las implicaciones para la salud, el medio ambiente, la economía, la agricultura, etc. Enseña las diferentes formas de ver el cambio climático en el mundo, demostrando que este es un problema que afecta a todos los países y que hay que resolver de forma conjunta. Hay dibujantes de EEUU, China, India, Arabia Saudí, Egipto, Kenia, Venezuela, Cuba, Francia o España. Cada uno con una mirada muy particular. La revista Ballena Blanca comenzó a trabajar en este proyecto en 2015 en la Cumbre Mundial del Clima París.

Por último, como ya es tradicional, la última semana de cada mes, el Museo de Educación Ambiental ofrece un mercadillo de intercambio sin dinero basándose en que una de las soluciones para los problemas ambientales es reducir el consumo. Para ello se puede prolongar la vida de ropas, complementos, objetos de decoración, libros o música mediante el intercambio.

