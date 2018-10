Actualizada 05/10/2018 a las 13:30

El portavoz UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado este viernes que "de confirmarse la cesión del Oscus -ubicado en la calle Navarrería-, sería otro regalo del alcalde, Joseba Asiron, a los okupas de Rozalejo pagado por todos los pamploneses con sus impuestos".



Enrique Maya ha afirmado en una rueda de prensa que el hecho de que EH Bildu y Geroa Bai "no desmintiesen la noticia" en el pleno municipal del jueves y rechazasen aprobar la urgencia de una declaración presentada por UPN y PSN al respecto, hace pensar que es "cierto" que esa cesión se va a producir.

El portavoz regionalista ha afirmado que "no se puede permitir que se den premios a nadie por incumplir la ley, por ocupar ilegalmente un edificio público y por desarrollar durante más de un año una actividad hostelera ilegal e incontrolada". "Lo que deberían de hacer las administraciones es impedir, perseguir y castigar los delitos, no recompensarlos como parece que hacen algunos en esta tierra. Es el mundo al revés", ha subrayado.



Para Maya, "estamos ante otra muestra de sectarismo y amiguismo por parte de Bildu con la complicidad necesaria de Geroa Bai que, en esta ocasión, además, le quita un problema a Barkos al liberar el Palacio del Marqués de Rozalejo, propiedad del Gobierno de Navarra, a cambio de pasarle el marrón al Ayuntamiento".



El portavoz de UPN ha señalado que "Asiron hizo lo mismo al regalar el Chalé de Caparroso a los okupas de calle Compañía con aquella famosa frase de Joxe Abaurrea (Bildu) de que había que 'vestir el expediente".



En el mismo sentido ha afirmado que "aquel experimento, además de un fraude, fue un absoluto fracaso, porque como tuvimos que demostrar los grupos de la oposición, los okupas se saltaron completamente el convenio que habían firmado con el Ayuntamiento".

UPN IMPULSARÁ "TODAS LAS INICIATIVAS POSIBLES" CONTRA LA CESIÓN

Ante esta situación, Enrique Maya ha explicado que "el grupo municipal de UPN llevará a cabo todas las iniciativas posibles para impedir que el patrimonio de todos los pamploneses se regale a los amigos del alcalde, algo que además paraliza futuras actuaciones en una zona necesitada de espacios públicos, como el Casco Antiguo".

En este sentido, ha recordado que en junio de 2017 su equipo ya presentó una declaración en la Comisión de Urbanismo instando a dar los pasos necesarios para crear una gran plaza interior en la zona de que hoy ocupa el Oscus, delimitada por la antigua fábrica de chocolates Mayo, el convento de las Carmelitas Descalzas y las calles Navarrería, Carmen y Redín.



Maya ha dicho que UPN está dispuesto a dar "todos los pasos que hagan falta, incluso a nivel judicial, conocer la verdad, pelear para que no se ceda a unos amigos un nuevo local y pelear para que esa propuesta de hacer la plaza se haga cuanto antes".



El alcalde ha indicado que el edificio de Oscus "está fuera de ordenación, hay que derribarlo, por lo tanto, en ningún caso podría ser una cesión definitiva ni por muchos años, y debería cumplir con toda la normativa técnica y con medidas de seguridad, y además desde el punto de vista urbanístico, en un edificio fuera de ordenación las obras y los usos están especialmente limitados". "Si finalmente dan el paso de la cesión, esto va a tener muchísimas lagunas que vamos a explorar hasta el final, porque no nos vamos a quedar quietos ni un minuto", ha asegurado.



El regionalista ha señalado de que "el Ayuntamiento lleva muchos años avanzando" en el proyecto para la plaza, "comprando edificios que hoy ocupan parte del espacio de lo que en el futuro debe ser esa plaza y ha pagado también un proyecto que está incluido como zona de intervención preferente en el PEPRI del Casco Antiguo". "En aquel debate ya dijimos que nos preocupaba que se cediera el antiguo centro cívico para crear un nuevo gaztetxe y parece que lamentablemente el tiempo nos va dando la razón", ha explicado.



Por último, Maya ha subrayado que "los vecinos del Casco Antiguo y todos los pamploneses no pueden perder un espacio tan singular porque Asiron decida hacer otro regalo, uno más, a sus afines".

