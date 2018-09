Actualizada 28/09/2018 a las 13:46

El portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Enrique Maya, ha pedido al alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, que "recule" si la puesta en marcha del concurso de ideas sobre el futuro de los Caídos "no tiene un apoyo importante por parte de los concejales".



Preguntado por los periodista si UPN va a presentar alguna propuesta al concurso de ideas sobre el edificio de los Caídos, Maya ha destacado que "cuando se está radicalmente en contra" la postura "más firme es decir que no hay que tirar los Caídos".



Maya ha indicado que "ya veremos con qué apoyos sale este pliego". En este sentido, ha esperado que "si el alcalde no tiene un apoyo importante por parte de los concejales de este Ayuntamiento, recule". Así, ha señalado que Aranzadi se va a abstener, que Izquierda-Ezkerra "no lo quiere porque quiere que necesariamente se derribe", y que UPN "no lo quiere porque no quiere que se pueda derribar".



"Esto huele a voto de calidad del alcalde en Gerencia", ha asegurado el regionalista, que ha afirmado que "sería muy duro" y "triste" que esta cuestión "tenga que decidirse con el voto de calidad" del alcalde.

