El PSN denuncia incompetencia en la gestión de la limpieza viaria

27/09/2018

El grupo municipal socialista denunció este miércoles durante la comisión de Urbanismo el incremento de problemas en la gestión de la limpieza viaria. “La incapacidad del equipo del alcalde Joseba Asiron para administrar con diligencia un servicio básico del consistorio como es la limpieza del espacio público es más que patente”, indicó la portavoz Maite Esporrín. Y para respaldar sus palabras, mostró a los concejales un fotomontaje realizado con papeleras a rebosar en distintas calles y barrios de la ciudad.

“No les hablo de momentos puntuales como puede ser un juevintxo o las fiestas de un barrio. Les hablo del día a día. De lo que ocurre semana tras semana”, aseguró. Y añadió: “Hemos venido constatando con mucha preocupación el progresivo e incesante aumento de quejas ciudadanas ante la suciedad que presentan calles, plazas, parques, jardines y zonas verdes de Pamplona”. Y enumeró ejemplos como Guelbenzu, Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Río Urrobi, Doctor Labayen, Doctor Juaristi, la plaza del Búho y Monasterio de Azuelo, entre otras.

La explicación no fue entendida de la misma manera por el equipo de gobierno. Ni EH Bildu ni Geroa Bai admitieron la crítica. “La ciudad siempre ha sobresalido por la buena gestión en este sentido, por su limpieza. Y no le admito que llame sucios a los ciudadanos”, coincidieron Iñaki Cabasés y Joxe Abaurrea. “Les estoy diciendo todo lo contrario, la gente quiere ser limpia y las basuras no se lo permiten. No cabe más”, reiteró Esporrín una y otra vez. En este sentido, desde el PSN dieron un paso más y solicitaron papeleras de mayor tamaño, así como envases para reciclar en las zonas afectadas. “Tampoco se baldea como antes”, apuntaron los socialistas.

Para Geroa Bai, las imágenes solo demostraban demagogia y el hecho de modificar horarios a los trabajadores o reforzar el servicio supone un desembolso que se debe tener en cuenta. Joxe Abaurrea siguió la estela. “No se puede elevar lo concreto a semejante categoría”, se quejó. Y aportó cifras sobre el incremento de trabajo que vienen realizándose en muchas de las calles de la ciudad, con barredoras motorizadas, etc. “Cuando llegamos, UPN había reducido los servicios de limpieza un 12%”, aseveró el concejal.

CAMPAÑA PARA CONCIENCIAR

En el cruce de acusaciones, Esporrín negó haber pedido incrementar el volumen de trabajo de los empleados municipales. “Solo pido una reorganización, ya que la mala gestión es más que evidente”, sentenció. “¿De verdad ven delito en pedir envases para reciclar y más tamaño en las basuras?”, inquirió.

UPN recordó la cuantía destinada a limpieza en Pamplona (10 millones de euros) y el “empeoramiento sufrido”; mientras que desde I-E, Edurne Eguino sacó a colación el incumplimiento de la norma. “Desde hace 16 años no destinan el 0,5% del presupuesto de limpieza a campañas de concienciación ciudadana para ensuciar menos. En Japón no limpian porque nadie ensucia”, sentenció. UPN recogió el guante y prometió apoyar a Eguino si lleva la propuesta a comisión.

La declaración fue rechazada por 5 votos a favor y 6 en contra.

