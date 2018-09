UPN: "Asiron ocultó un acuerdo de la Comisión de Presidencia crítico con sus conductas"

Actualizada 25/09/2018 a las 14:19

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha acusado al alcalde, Joseba Asiron, de "ocultar un acuerdo de la Comisión de Presidencia celebrada este lunes porque criticaba la utilización política de los recursos públicos que Bildu lleva a cabo desde la Alcaldía".



En un comunicado, los regionalistas han señalado que, en el marco de una declaración propuesta por Aranzadi, la Comisión de Presidencia aprobó este lunes por la mañana una enmienda de UPN que literalmente afirmaba "rechazar la utilización de medios públicos, como el Gabinete de Comunicación de este Ayuntamiento, para contraprogramar iniciativas políticas de los grupos municipales presentadas ante los distintos órganos del Consistorio".



Según han indicado desde la formación regionalista, "pese a que el texto de Aranzadi fue rechazado, la enmienda de UPN fue aprobada por cinco votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones".



"La práctica habitual en el Ayuntamiento dicta que el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento, que esta legislatura depende orgánicamente de Alcaldía, informa mediante nota de prensa oficial de los acuerdos de cada una de las comisiones municipales y del sentido del voto de los grupos municipales. Así se hizo con una declaración aprobada por unanimidad, justo antes de debatirse el texto propuesto por Aranzadi y enmendado por UPN, por ejemplo", ha remarcado.



Por este motivo, los concejales de UPN han criticado "las cacicadas y conductas del todo antidemocráticas de Asiron, incapaz de soportar la más mínima crítica, y el manejo de los recursos municipales como herramientas de Bildu frente al resto de fuerzas políticas, tal y como denunciábamos en el acuerdo aprobado este lunes".



A juicio de los regionalistas, "un órgano oficial de comunicación debe servir para informar a los ciudadanos de la actividad y servicios municipales y no puede querer ser dirigido como un aparato de propaganda al dictado de los intereses de Bildu, que es lo que intenta Asiron constantemente".



En este sentido, han criticado que Alcaldía "haya decidido informar sólo de resoluciones judiciales que le son favorables al equipo de Gobierno, se niegue a rectificar informaciones incorrectas, siempre beneficiosas para Asiron o sus socios, o que el jefe de Gabinete de Asiron llegara a redactar una nota de prensa oficial mano a mano con Floren Luqui sobre procedimientos personales frente a grupos políticos en los que no estaba involucrado el Ayuntamiento, tal y como reconoció el exconcejal Alberto Labarga".



Además, han afirmado que "el Gabinete de Asiron ha llegado incluso a saltarse toda normativa para impedir el uso de los recursos públicos a los que los grupos municipales tienen el derecho de acceder, como la sala de prensa del Ayuntamiento".



"Esta acusación ya fue avalada y contrastada por un informe del Secretario del Pleno que concluye que no debió denegarse la autorización previamente concedida para utilizar la sala de prensa programada para el 11 de mayo de 2018", han sostenido desde UPN.



Por último, han asegurado que "el manoseo político de la comunicación municipal también llega a la inversión publicitaria municipal, que es utilizada para beneficiar y sostener medios afines, algunos incluso como páginas web del entorno radical como www.ahotsa.info que no presenta ni siquiera datos de audiencia auditados y sólo sirve para promocionar discursos de odio y campañas de propaganda del entorno de Batasuna".

Selección DN+