Denuncian "maltrato animal y derroche de dinero público" en Pamplona

Actualizada 25/09/2018 a las 17:25

El colectivo ecologista Gurelur ha denunciado "maltrato animal y derroche de dinero público" por parte del Ayuntamiento de Pamplona al utilizar aves rapaces para ahuyentar a las palomas de la Plaza del Castillo.



En un comunicado, Gurelur asegura que el uso de rapaces para este fin "molesta a la sensibilidad ambiental de muchos pamploneses" y además "este tipo de actuación no sirve para conseguir los objetivos que utilizan para intentar vender esta nueva agresión ambiental de este ayuntamiento del cambio".



Las rapaces utilizadas "en estos despreciables actos", afirma Gurelur, "son maltratadas por sus carceleros, haciéndoles pasar hambre y los mantienen a oscuras para conseguir que les obedezcan, sufriendo un inaceptable maltrato también en este tipo de explotación animal".



"Este derroche de dinero público para no conseguir nada sólo se puede entender desde intereses personales de los responsables políticos del Ayuntamiento de Pamplona, y/o por una ignorancia total en lo que se refiere al control de las poblaciones de palomas en núcleos urbanos", denuncia la asociación.



Todo ello, agrega, "para nada", ya que "volando a estas cautivas aves sólo se consigue ahuyentar a las palomas un breve espacio de tiempo, volviendo las palomas al sitio donde las han espantado, y si no el hueco dejado será ocupado por otras palomas".

Selección DN+