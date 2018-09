Actualizada 25/09/2018 a las 17:27

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha destacado este martes respecto a las quejas del comercio de Pamplona tras el plan de amabilización del centro de la ciudad ha afirmado que este sector "tiene su propia problemática, que viene de lejos".



"Los problemas del comercio no se circunscriben en el tiempo a la amabilización, vienen de antes, y tampoco se circunscriben a la zona amabilizada. Yo creo que hay asociaciones de todos los barrios que pueden decirnos que la vida del comerciante es dura y esforzada", ha manifestado el alcalde.



Los datos, ha comentado, revelan que "no se puede decir que la amabilización haya incidido favorablemente al comercio, pero desde luego lo que no ha incidido tampoco ha sido negativamente".



En cualquier caso, ha recordado, "hemos puesto en marcha un montón de iniciativas", entre ellas un Plan del Comercio, que "lo que pretende es no solo mantener, sino mejorar e impulsar el pequeño comercio".

El alcalde ha asegurado que el plan de amabilización ha conseguido que en el centro de la ciudad haya menos tráfico, menos atascos y menos contaminación.



"La amabilización tenía un objetivo, es un instrumento de movilidad, y yo creo que está muy claro que, desde ese punto de vista, está funcionando muy bien", ha declarado el alcalde a los medios de comunicación tras participar en la presentación de una campaña de impulso del pequeño comercio.



Tras la puesta en marcha del plan, ha asegurado, "hay muchísimo menos tráfico, lo cual quiere decir que también hay una vida mucho más sana, menos contaminación, y además no hemos visto atascos por ningún lado".

Te recomendamos

Selección DN+