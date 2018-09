Mil personas aspiran a las contrataciones temporales de administrativos

09/09/2018 a las 06:00

75 minutos para contestar 100 preguntas es lo que tuvieron las 1.308 personas que se apuntaron este sábado al examen para seleccionar oficiales administrativos para el Ayuntamiento de Pamplona de cara a formar una lista que se pueda utilizar para contrataciones temporales, según las necesidades del Consistorio.



La prueba, que comenzó a las 10 de la mañana y tuvo lugar en el edificio Aulario del campus de Arrosadia de la UPNA, consistió en un test de 100 preguntas con tres posibles respuestas. Cada acierto sumaba 0,5 puntos, los fallos restaban 0,15, de esta forma se podían obtener un máximo de 50 puntos. Para superar la prueba y entrar en las listas había que obtener, al menos, el 50% de puntuación, es decir, 25 puntos. En total, los aspirantes a la prueba tuvieron una hora y cuarto para completar las 100 preguntas con una única respuesta correcta. La duración del examen y su composición fueron indicadas al comienzo del examen.



“Se supone que estamos en igualdad de condiciones, entonces tampoco es muy problemático que no sepamos cómo será el examen hasta el mismo día”, indicó María Cortizo Gulias, de 48 años. Es la segunda prueba de este tipo para la pamplonesa, que este sábado salió con buenas sensaciones ya que para ella fue “un examen con posibilidades si habías estudiado”.



“Nunca he trabajado en administración”, contó Cortizo, “pero la empresa en la que llevo trabajando 16 años, Triman Minerals, está en concurso de acreedores y tengo que buscar otra cosa. La primera vez que hice un examen para optar a listas del Gobierno de Navarra, estaba en una situación laboral estable y no tenía tanta necesidad como ahora”.



César Sánchez fue otro de los que se presentó a la prueba para las contrataciones temporales que ofrecía el Ayuntamiento. Ya acostumbrado a participar en oposiciones y exámenes de este tipo, desde que dejó su trabajo de comercial, para Sánchez el de esta ocasión “tampoco fue especialmente fácil, había varias preguntas rebuscadas, de las que si lees mal fallas por no entenderla, en vez de por no saberla”. Entre otras, se refería a las referentes a la legislación “que tenían muchos matices y había que leerlas bien”. Las 100 preguntas, presentadas en un único bloque, consistían en cuestiones sobre aptitudes verbales, numéricas y ortográficas, conocimiento generales sobre informática (Word, Excel, Outlook) y legislación. “¿Cuánto es el 15% de 140?”, era una de las preguntas psicotécnicas.



“Para una cosa así, a mí me ha parecido un poco largo, aunque me esperaba que el examen fuera así”, opinó César Sánchez. “Aunque ha sido un detalle que te dejen salir al acabar y no tener que esperar la hora y cuarto entera”.

