El Ayuntamiento homenajeará a la Asociación musical 'Los Amigos del Arte'

Actualizada 07/09/2018 a las 12:10

El Ayuntamiento de Pamplona reconocerá el centenario de la Asociación musical ‘Los Amigos del Arte’ con la colocación de una placa en el Palacio del Condestable. El acto tendrá lugar este domingo 9 de septiembre, a las 19 horas, y en él participará la concejala delegada de Cultura y Educación, Maider Beloki. Tras él, a partir de las 19.30 horas, la Orquesta Paulino Otamendi ofrecerá un concierto que viajará en el tiempo hasta los orígenes de Carlos III, concierto con el que se clausurarán los actos conmemorativos del Privilegio de la Unión.

La placa se colocará en la primera planta, junto a las alas nobles donde la Asociación realizaba sus ensayos. En ella figura la siguiente inscripción: “El Ayuntamiento de Pamplona rinde homenaje a Asociación Musical Lo Amigos del Arte de Pamplona con motivo del centenario de su fundación para la promoción y difusión de la cultura musical y cuya sede albergó este Palacio de Condestable 1918-2018 / Iruñeko Udalak omenaldia egiten dio Iruñeko Artearen Adiskideak Elkarteari musika-kultura sustatzeko eta hedatzeko xedez sorte zeneko mendeurrenaren karietara. Kondestablearen Jaurei hau izan zen Elkartearen egoitza. 1918-2018”

Estos actos, de participación libre, no serán las únicas citas del domingo. Por la mañana, a las 12 horas, está prevista la actuación de los txistularis de Euskal Herriko Txistulari Elkartea Nafarroa en la Plaza del Castillo, con un repertorio tradicional que incluye Amaiur, Rapsodia II, Ozkorri, Baratze, Iztilargi, Txistulariak, Vals con Variaciones, Ecos Guipuzcoanos, Sorgin Dantza, Pello Joxepe, y Elizondo, Baztan, Gora.

LA ESCUELA DE BORGOÑA

Para la conmemoración del 595 aniversario de la firma del Privilegio, la Orquesta Paulino Otamendi, de la Asociación musical Los Amigos del Arte, propone al público un viaje a explorar los orígenes de Carlos III y, en concreto, la producción musical de la Escuela de Borgoña. Se trata de una escuela coetánea a Carlos III, formada por un grupo de compositores centrados en la corte de los Duques de Borgoña, la más célebre y prolífica del Renacimiento en Europa, con compositores como Dufay, Binchois, Bunois, Ockeghem y John Dunstable.

La orquesta presentará una equilibrada compilación de obras instrumentales y vocales de los principales autores de la escuela. Durante el concierto, se mostrarán ejemplos de los diversos géneros musicales que se cultivaron en dicha Escuela y se hará también un guiño al primer clasicismo. El repertorio está compuesto por ‘Bon jour, bon mois’ (Guillaume Dufay), ‘Adieu, adieu, mon joileux souvenir’ (Gilles Binchois), ‘Prenez sur moy vostre exemple’ (Johannes Ockeghem), ‘Fortuna desperata’ (Antoine Busnois), ‘Quel fronte signorille in paradiso’ (Guillaume Dufay), ‘Quam pulchra es’ (John Dunstable), ‘Now, o now I needs must part’ (John Dowland), ‘Ballet de Monsieur de Navarre’ (Michael Praetorius), ‘Flow my tears’ (John Dowland) y ‘Ce jour de l’an’ (Guillaume Dufay).





