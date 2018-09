Esporrín: "Me ratifico en que Asiron es machista y no me trata como a los hombres"

Actualizada 06/09/2018 a las 08:50

Machista. Es la palabra clave. La expresión bomba que ha hecho saltar por los aires la relación política entre la portavoz del PSN, Maite Esporrín y el alcalde Joseba Asiron. Las tensiones entre PSN y Bildu han sido la tónica de toda la legislatura del cuatripartito que lidera Asiron. No coinciden en la manera de abordar la gestión. Pero las palabras de Esporrín han tensado todavía más la cuerda. Este miércoles, durante el acto de inauguración de una pista de ‘pump track’ en Trinitarios, no se dirigieron la palabra. Cada uno se situó en el lugar del otro más alejado del otro.

Las espadas siguen en alto. Comenzaron cuando la concejal llamó “machista” al alcalde Asiron y el líder pamplonés de Bildu dedicó todo un rosario de descalificaciones a Esporrín en una larguísima carta publicada en Facebook y Twitter. Asiron recurrió a las redes sociales. El miércoles, Maite Esporrín, de nuevo, ratificó a este periódico su posición. “Asiron tiene talante machista y no es la persona adecuada para llevar la gestión de Igualdad, porque no trata igual a hombres y mujeres”. “Es mi percepción. Trata con mucha más consideración a Enrique Maya, portavoz de UPN, que a mí. Lo trata con mucho más respeto”.

El arranque de la polémica se produjo el lunes en una comisión municipal. En el encuentro, la concejala de Aranzadi, Laura Berro, responsable del área de Igualdad hasta hace unas semanas descalificó a Asiron como su sucesor en el cargo. Aranzadi, la marca pamplonesa de Podemos, ha sido expulsada del gobierno cuatripartito de Pamplona junto con I-E, y en la sesión de comisión del lunes, se comentó que Asiron sería el relevo en la gestión de Igualdad de Laura Berro. La idea no gustó a la concejala de Aranzadi. A su juicio el del alcalde no es el perfil adecuado por ser “varón, heterosexual y cisexual (que mantiene la misma identidad sexual que cuando nació). Otra de las concejales expulsadas del gobierno municipal, Edurne Eguino (I-E) remarcó la idea. “Probablemente no habrá ninguna institución en todo el país en la que sea un hombre quien gestione el área de Igualdad”. La edil socialista no compartió la posición de Aranzadi ni la de I-E. “No por ser varón”, dijo, lo que le inhabilita vino a decir “es su talante machista”. Lo mencionó el lunes en comisión, lo ratificó el martes a preguntas de un periodista al final de una rueda de prensa y volvió a remarcarlo este miércoles después del texto que el alcalde Asiron publicó en las redes sociales. Un texto (del que se informa bajo estas líneas) en el que descalifica a Esporrín. “Me reafirmo en cada una de las palabras. ¿Por qué no puedo decir lo que siento y los demás, sí? Si a esto se le ha dado tanta publicidad es por su culpa. Lo dije en la comisión el primer día y él no le dio importancia. El martes, a una pregunta de un periodista repetí lo mismo. Él lo removió por redes sociales. Son muchas cosas. En lugar de estar preocupado por cuestiones políticas, porque no está haciendo nada, no participa en comisiones y sólo va a las fotos".

