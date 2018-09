Esporrín califica a Asiron de "machista" y dice que "no es el adecuado para llevar Igualdad"

Actualizada 04/09/2018 a las 14:31

Preguntada sobre si ve idóneo que el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, asuma las tareas del Área de Igualdad, la portavoz del PSN en el Ayuntamiento, Maite Esporrín ha respondido que el alcalde "no tiene el mismo trato hacia las mujeres que hacia los hombres, lo digo en primera persona, percibo que a mí no me trata por ejemplo igual que a Enrique Maya". "Siempre le he visto ese talante machista. No me parece la persona adecuada para llevar igualdad, independientemente de que sea hombre", ha declarado.

Esporrín ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa en la que ha anunciado que el PSN ha presentado enmiendas al proyecto de inversiones financieramente sostenibles del gobierno municipal por valor de 2,1 millones. Asimismo, ha criticado la "prepotencia" del alcalde, Joseba Asiron, por "negarse a negociar y consensuar las inversiones entre los grupos municipales".

Esporrín ha remarcado que el alcalde "sufrió un duro revés al fracasar su proyecto de inversiones financieramente sostenibles, un hecho inédito en el Ayuntamiento de Pamplona que demuestra la incapacidad de Asiron para gobernar en minoría, lo que implica la paralización de proyectos importantes".

Ante esta situación, Esporrín ha defendido que "urge ponerse a negociar entre los diferentes grupos municipales para sacar delante de forma consensuada estas inversiones".

Tras recordar que en el pleno celebrado en julio se aprobaron varias enmiendas del PSN, la portavoz socialista ha avanzado que nuevamente su partido presentará las tres enmiendas que fueron consensuadas con Aranzadi e I-E en julio, pero que no fueron aprobadas. Son las referentes a la ejecución del carril bici de Labrit (300.000 euros), la Casa de las Mujeres (350.000 euros) y la remodelación de la Unidad de Barrio de Servicios Sociales de La Milagrosa (400.000 euros).

También presentará enmiendas el Partido Socialista para realizar tres acciones en el marco del proyecto EDUSI: la reurbanización de la plaza de Santa Cecilia en La Milagrosa (100.000 euros); la mejora de la plaza del Búho en Azpilagaña (100.000 euros); y varias actuaciones de accesibilidad universal en las calles Goroabe y Jesús Guridi en La Milagrosa (50.000 euros).

Además, propone otras enmiendas para solucionar las barreras arquitectónicas existentes en las inmediaciones del centro de salud de La Rochapea (50.000 euros); renovar varias aceras en Chantrea y Mendillorri (300.000 euros); y realizar reparaciones en el boulevard de Remiro de Goñi en Echavacoiz Norte (50.000 euros).

Asimismo, el PSN ha presentado otras enmiendas para mejorar las canchas deportivas de Ermitagaña y San Juan (100.000 euros); adecuar como aparcamiento el solar de Tasubinsa situado en San Jorge (50.000 euros); mejorar el estado de las zonas de esparcimiento canino (100.000 euros); reparar la presa de Santa Engracia (100.000 euros) y reponer la puerta de la antigua cárcel como elemento de memoria histórica (50.000 euros).

Para lograr que salgan adelante las propuestas socialistas, Maite Esporrín ha instado a Aranzadi e I-E a que, "ahora que están fuera del gobierno, se olviden de las obsesiones identitarias de Asiron y se centren en apoyar las medidas progresistas que son buenas para Pamplona".

Además, se ha mostrado "abierta" a dialogar con UPN y el resto de grupos, ya que sus votos son necesarios, y también se ha mostrado dispuesta a apoyar algunas propuestas del gobierno municipal "a pesar de su ausencia de talante para negociar".

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, Esporrín ha comentado que estaba manteniendo conversaciones y contactos con I-E y Aranzadi sobre las inversiones financieramente sostenibles y que también pensaba hablar con el resto de grupos, defendiendo "la necesidad de ejecutar en esta legislatura proyectos como la Casa de Mujeres o el corredor sostenible de la Cuesta del Labrit y no fiarlos a los presupuestos del 2019 que son inciertos."

