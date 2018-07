Por cuarto año consecutivo abre durante las fiestas de San Fermín el punto de información sobre agresiones sexistas ubicado en la plaza del Castillo de Pamplona. Se constituye como un recurso para la sensibilización de la ciudadanía en materia de prevención y actuación frente a las agresiones sexistas, específicamente en entornos festivos y de ocio.



Se busca de esta forma sensibilizar a la ciudadanía respecto este tipo de situaciones identificando qué es la violencia sexista y ofreciendo herramientas para prevenirla y detectarla, así como pautas sobre cómo actuar en el caso de que ocurra una agresión, según ha explicado el Ayuntamiento de Pamplona en una nota.



Cuatro mujeres, profesionales con experiencia y/o formación en perspectiva de género y feminismos, atenderán este servicio que gestiona Kamira. El punto de información abre el 5 de julio de 12.30 a 14 horas y de 18 a 20 horas y, del 6 al 14 de julio, también en horario partido, de 12.30 a 15 horas y de 18.30h horas hasta la medianoche. El punto de información estará atendido por tres mujeres profesionales y la atención se realiza en castellano, en euskera, en inglés y en francés para llegar así al máximo número de personas.



En 2017 fueron atendidas 16.516 personas y se recogieron 40 incidencias; en 2016 pasaron por el punto de información 7.475 personas y se recogieron 43 incidencias; y en 2015 hubo 3.424 atenciones y se recogieron 25 incidencias.



Esta mañana han visitado y presentado el punto de información la teniente de alcalde, Patricia Perales, la presidenta del consejo rector de Kamira, Mª Ascensión Muñoz y la responsable de comunicación de Kamira, Charo Villalobos, además del equipo técnico del área de Igualdad y el equipo de mujeres profesionales que atenderá el punto de información.



Este servicio informa a la ciudadanía sobre la campaña de prevención de agresiones sexistas y reparte los materiales de sensibilización elaborados (guías sobre qué es la violencia sexista, pins de la mano roja, pegatinas, banderolas...); centraliza y facilita el acceso de las mujeres a servicios de información y atención especializada en caso de agresión (no siendo necesaria la denuncia policial); orienta sobre los recursos de atención existentes ante una agresión; activa si fuera necesario el protocolo de atención y acompañamiento; recoge información de carácter anónimo sobre agresiones sexistas, sufridas o presenciadas y sobre la respuesta del entorno frente a ellas; y fortalece las dinámicas de colaboración entre el Ayuntamiento, colectivos feministas y asociaciones de mujeres.



El punto de información sobre agresiones sexistas se enmarca en la estrategia municipal 'Pamplona libre de agresiones sexistas/Eraso sexistarik gabe, Iruña aske' y tiene como objetivos avanzar en el compromiso municipal para eliminar las agresiones sexistas, prestando especial atención a los espacios festivos y de ocio; visibilizar el hecho de que la violencia contra las mujeres no en un "fenómeno" ni es "inevitable", sino que responde a una situación de "desigualdad estructural"; o involucrar a la ciudadanía para que sea la ciudad en su conjunto quien se posicione contra las agresiones sexistas, fomentando una respuesta unitaria de tolerancia cero ante ellas.



Asimismo, se constituye un espacio informativo de referencia sobre los recursos disponibles de orientación, atención y denuncia de agresiones sexistas para ofrecer una respuesta coordinada en caso de agresión sexista. El fin es fomentar un disfrute de las fiestas y del ocio desde el respeto y la igualdad entre mujeres y hombres y posibilitar que la ciudad sea vivida por las mujeres como un espacio libre y seguro.



En caso de haber sido víctima de una agresión sexista, el punto de información orienta a las mujeres que lo soliciten sobre los diferentes servicios a los que acudir. No se trata de un servicio de atención, sino que se trata de facilitar a las mujeres que lo necesiten ser atendidas por un servicio especializado y ofrecerles información sobre recursos a dónde acudir, direcciones, horarios, acompañamiento... En caso de que sea necesario y la mujer lo solicite, se activará el protocolo de atención y acompañamiento ofrecido por profesionales del área de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona.



Se prestará especial atención a estas situaciones, garantizando siempre la confidencialidad y el derecho al anonimato y evitando todo tipo de revictimización y/o victimización secundaria.



A aquellas personas que hayan sido testigos de una agresión sexista y soliciten información, también se les orientará sobre los diferentes recursos existentes. Desde el punto de información se facilita mediante un cuestionario anónimo la recogida de incidencias sobre agresiones no denunciables o no denunciadas que se desea hacer constar para su análisis posterior. La información recogida tendrá en cuenta cuestiones clave como el sexo, edad, lugar y hora de la agresión, o respuesta del entorno.



MATERIALES DE LA CAMPAÑA



La estrategia municipal 'Pamplona libre de agresiones sexistas/Eraso sexistarik gabe, Iruña aske' cuenta para su visibilidad en la ciudad con diferentes soportes y medios de difusión. Se han colocado tres manos rojas de grandes dimensiones en zonas de gran afluencia de personas, se ubica la imagen de la campaña en la salida de la estación de tren y en una decena de marquesinas de la ciudad o tiene también su reflejo en el diseño del vaso reutilizable del Ayuntamiento.



Se ha llegado a acuerdos de colaboración con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, con la adjudicataria Transporte TCC, con la asociación Tele Taxi San Fermín, con diversas compañías de autobuses (Monbus, Bilmanbus y la Unión) y con la Dirección General de Obras Públicas para que se involucren e incluyan la campaña en sus vehículos y soportes.



Las asociaciones de hostelería (ANAPEH, ASBANA y la Asociación de Hostelería de Navarra), las asociaciones de comerciantes, Golem, la Federación de Peñas, AENA, Guías Turísticos de Pamplona y Osasuna también se suman a la difusión de la campaña.



La difusión de la campaña se completa con pegatinas, servilletas, carteles, velas de señalización, lonas en los laterales de los escenarios o mupis; con el reparto y la puesta a disposición de la ciudadanía de 26.000 pins de manos rojas; con la edición de 22.000 guías en cuatro idiomas sobre 'Cómo identificar la violencia sexista, cómo frenarla, responder o buscar ayuda y atención'; con anuncios en prensa, cuñas de radio y con el reflejo de la campaña en la app oficial de San Fermín y en el programa de fiestas.

