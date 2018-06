La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, ha afirmado que el alcalde Joseba Asiron se ha dedicado durante los tres años de legislatura "a apagar fuegos dentro del equipo de Gobierno y a pasar el rodillo inmisericorde por encima de la oposición, sin atender nuestras iniciativas, algunas de ellas más que razonables".



Maite Esporrín, que ha intervenido en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, ha apostado por "una ciudad más amable e inclusiva" y ha señalado que "no se puede gobernar solo para una parte de la ciudadanía como hace este Gobierno". "Desterremos la confrontación como forma de hacer política, reconozcamos la Pamplona diversa y respetémosla. Hagamos de Pamplona un entorno de convivencia y no de exclusión", ha reclamado.



La edil socialista ha mostrado su "preocupación por la obsesión de este equipo de Gobierno por temas identitarios nacionalistas, como la reiterada colocación de la ikurriña en San Fermín, la politización de fiestas de barrio con cartelería de apoyo a los presos de ETA, o la permisividad de uso de espacios públicos con símbolos excluyentes".

La portavoz socialista ha afirmado que esta política "está consiguiendo que solo una parte de la ciudadanía se sienta cómoda, pero no importa si es la que coincide con la ideología del cuatripartito".



Maite Esporrín ha criticado que el alcalde haya asegurado que con este Gobierno municipal ha llegado "aire fresco" al Ayuntamiento y ha afirmado que "el aire fresco no puede venir desde un grupo que todavía no ha condenado a ETA". "De hecho, en su intervención el alcalde no ha tenido ni una humilde palabra en apoyo a las víctimas de ETA", ha señalado.



Del mismo modo, Maite Esporrín ha señalado que "resulta más que evidente y preocupante la cesión de uso de inmuebles públicos en favor de colectivos próximos al equipo de Gobierno, que mira para otro lado sin tomar una actitud activa para la liberación de estos inmuebles".



También ha sido crítica con la política lingüística que está desarrollando el Gobierno municipal, señalando que el PSN "apoya el euskera, pero las lenguas se fomentan, no se imponen ni se utilizan para discriminar a la mayoría de la ciudadanía en el acceso a la función pública".

En el capítulo económico, Maite Esporrín ha afirmado que "la gestión no ha sido la que debería ser por el incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria que, nos guste más o menos, hay que cumplirla". "En 2017 se incumplió el techo de gasto en más de 3 millones de euros, un claro signo de una fatal gestión", ha indicado.

