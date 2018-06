La banda municipal La Pamplonesa vuelve a salir a la calle este viernes y se acerca al barrio de Lezkairu para ofrecer un concierto al aire libre en el que interpretará una selección de obras de diferentes estilos, que incluirán música original escrita para banda y clásicos populares. El concierto comenzará a las 20.30 horas en la plaza Maravillas Lamberto Yoldi, con entrada libre.

En el repertorio se incluyen la marcha ‘Hidalguía y nobleza’ de Manuel Turrillas, ‘Heiture ouverture’ de Eugen Fülling, diferentes fragmentos de ‘Gullivers Travel’ de Bert Appermont y de ‘Reflections of this time’ de Ted Huggens, la marcha ‘Deva’ de Pablo Sorozábal, ‘Overtura to a new beginning’ de Douglas E. Wagner, ‘Flashing winds’ de Jan Van der Roost y ‘Oregón’ de Jacob de Haan. Para finalizar, no faltarán la música de las ‘Peñas de Pamplona’ de Manuel Turrillas. La actuación forma parte del programa ‘La Pamplonesa en tu barrio’, que ya llevó su música el pasado viernes 8 de junio a la Rochapea. El concierto estará dirigido en esta ocasión por J. Vicent Egea.

La próxima actuación de La Pamplonesa, y última antes de las fiestas, será el concierto presanferminero que la banda municipal ofrecerá el próximo viernes 29 de junio. Será a las 20 horas en la Plaza Consistorial, con un repertorio eminentemente festivo con la música que inundará las calles de la ciudad en pocos días y que cualquier persona entona y tararea durante los Sanfermines.





