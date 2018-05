UPN pide estudiar cómo afectan al comercio del centro los grandes eventos

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha solicitado una comisión extraordinaria para "analizar la afección que los grandes eventos celebrados en el centro de la ciudad pueden generar en el comercio de la zona, según su propia denuncia".

Así lo ha señalado el portavoz de UPN en el Consistorio, Enrique Maya, en rueda de prensa, en la que ha pedido que "se cuente con los agentes implicados para poder plantear soluciones, ordenar el calendario de eventos o estudiar alternativas que reduzcan el impacto en el tejido comercial del centro".



El regionalista ha recordado que, "como afirman los propios comerciantes, estos eventos están afectando más al comercio, que atraviesa una situación realmente complicada después de que el proceso de amabilización haya aislado al centro de la ciudad".

Maya ha explicado que "al margen de los efectos negativos, este tipo de eventos pueden atraer turismo a nuestra ciudad y dinamizar su día a día, además de transmitir valores positivos", pero ha reconocido que "su concentración casi exclusiva en el centro de la ciudad y en los meses de mejor tiempo, unido a manifestaciones y otro tipo de actos, que siempre quieren llevarse a cabo en esta zona pueden generar afecciones que hay que intentar reducir".



Ha insistido así que es "muy positivo" que haya eventos en el centro, "pero tenemos que ser conscientes de que hay que hacerlo en equilibrio con el correcto funcionamiento del centro de la ciudad". Se trata, ha dicho, de que en la comisión se "debata con tranquilidad e intentar llegar a soluciones equilibradas".

PEDIRÁN DE NUEVO EL CESE DE EGUINO



El portavoz de UPN también se ha referido a las iniciativas que su grupo llevará a las comisiones de la próxima semana. Así ha explicado que volverán a exigir el cese de la concejal Edurne Eguino (I-E) como miembro de la Junta de Gobierno. "Parece evidente y de sentido común que una persona que ha vulnerado su deber de confidencialidad en dicho órgano no debería continuar en él", ha explicado.



Maya ha sostenido que "el Ayuntamiento no puede consentir que una concejala facilite la convocatoria de una oposición a un miembro de su partido aprovechándose de su posición privilegiada como miembro de la Junta de Gobierno Local". "Lo lógico y lo primero que exigimos es que dimita", ha afirmado, para señalar que Eguino "no ha actuado como debía actuar desde la reserva de la información y no merece la confianza de ser miembro de la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento".



Por eso, ha exigido al alcalde, Joseba Asiron, que "tome decisiones y ejerza de alcalde", cosa que ha reconocido dudar porque, como ha explicado, se ha convertido en "rehén voluntario de los votos de Aranzadi e I-E y por eso no hace absolutamente nada".

Ha criticado, además, la "utilización de los informes para trasladar una información que no es la cierta". "El informe emite una opinión que dice que la infracción puede ser leve pero a la vez se está diciendo en el acuerdo de la Junta de Gobierno que hay que trasladarlo al órgano competente para incoar el expediente, pero se han preocupado mucho en decir en la resolución que hay un informe que dice que es leve", ha criticado.

AUTORIZACIÓN DE "UN ACTO POR LOS PRESOS DE ETA"



Por otra parte, la concejal de UPN Ana Elizalde ha explicado otra de las cuestiones que UPN llevará a la próxima comisión de Presidencia y ha recordado los actos de homenaje y recuerdo en memoria de Tomás Caballero, que se celebraron el pasado 5 de mayo con motivo del 20 aniversario de su asesinato.



Elizalde ha afirmado que "las actividades no se pudieron desarrollar con normalidad al haber autorizado el área de Seguridad Ciudadana un pasacalles en favor de los presos etarras, que interfirió en la concentración que se estaba desarrollando en homenaje al concejal asesinado por ETA".



La concejala ha explicado que "no sólo es grave que se autorizaran esos actos a escasos 25 metros de donde se recordaba a Caballero sino, sobre todo, que se hiciera a pesar de los informes contrarios de Policía Municipal que lo desaconsejaban claramente".



Por eso, UPN quiere que la Comisión municipal muestre su "rechazo al proceder de la concejala de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Itziar Gómez (Geroa Bai)" y que exija que "el Ayuntamiento garantice que se puedan desarrollar con normalidad las actividades autorizadas, evitando que pueda darse una contraprogramación mediante la autorización de actividades claramente opuestas como las del 5 de mayo".



La edil de UPN ha concluido afirmando que "la falta de sensibilidad del cuatripartito es palpable; no basta con ir al cementerio por la mañana si luego se autorizan este tipo de actos en contraprogramación con el homenaje a una víctima".

"ATAQUE A LA LIBERTAD DE LAS FAMILIAS"



En la Comisión de Asuntos Ciudadanos, UPN presentará una declaración en contra de la iniciativa de EH Bildu, Podemos e I-E que pretende reducir al mínimo la enseñanza de religión en los colegios.



En este sentido, la concejal María Caballero ha explicado que "actualmente la asignatura de religión es optativa y es elegida por alrededor del 60% de los alumnos, que reciben una sesión semanal en infantil, dos en primaria y en primero y segundo de ESO, y una en tercero y cuarto".



Según la concejala regionalista, "reducir a la mitad las sesiones de primaria y del primer ciclo de ESO sin ninguna justificación objetiva, no sólo es un ataque directo contra la libertad de las familias que eligen la formación en religión para sus hijos, sino que además puede dejar sin empleo a más de cincuenta profesores".



"Lo único que existe detrás de la propuesta de parte del cuatripartito es atacar los sentimientos religiosos de miles de familias navarras y reducir su libertad, por una simple cuestión ideológica", ha señalado.



Por último, ha lamentado que "en lugar de tender puentes y favorecer la convivencia algunas formaciones permanezcan empeñadas en generar tensiones y en gobernar contra los que ellos creen que no les votan".