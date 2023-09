Los kilikis conquistan Villava

“No queda nada, no queda nada”, se escuchaba en lade Villava . A pocos minutos de empezar se palpaba mucha emoción en el ambiente y fue a las 12 horas cuando el cohete dio comienzo a las. Este año el chupinazo fue prendido por, en representación de todos los integrantes de la, elegida en votación popular el pasado verano. Junto a él, conforman la agrupación Alberto Rípodas, Miguel Ángel del Burgo, Aitor Nicolás, Artzai Oñate, Ibai Lekumberri, Igor Buzunariz, Iker Otazu, Íñigo Pérez, Javier Fadrique, Jon Olague, Joseba Urbiola, Juan del Burgo, Julen Beloki, Julen Pino, Martín Lecuna, Martín Urbiola, Miguel Beaumont, Miguel Mendioroz, Javier Monteiro, Oiher Goñi, Pablo Vidaurreta, Xabi Ugalde. “Estamos muy contentos de que nuestro pueblo nos haya elegido para tirar el cohete. Estamos orgullosos de que valoren nuestro trabajo de muchos años, no es sólo de ahora, sino el trabajo de todos los que han pasado por la comparsa. El cosquilleo por el cuerpo y los nervios los hemos empezado a notar poco antes de salir al balcón”, aseguró Lecuna en nombre de todos. Lecuna es uno de los miembros más veteranos de la comparsa. “Alguna que otra gafa hemos roto, y los llantos de algún niño no falta en ninguna salida”, añadió.