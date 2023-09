Carlos Salvador dice que el Gobierno municipal está "deseando" dialogar para sacar proyectos adelante

El vicealcalde de Pamplona, Carlos Salvador, ha asegurado este lunes que el Gobierno foral está "deseando" dialogar con los grupos del Ayuntamiento , a excepción de EH Bildu, para sacar proyectos adelante.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, Carlos Salvador ha asegurado que "la puerta del despacho de la Alcaldía está abierta todas las horas para atender a cualquiera y desde luego para cualquier grupo que quiera colaborar en sacar adelante proyectos que sean beneficiosos para los navarros".

El vicealcalde ha señalado que "nosotros no tenemos ninguna autolimitación, más allá de Bildu, para pactar con cualquiera, es más, es nuestro interés, estamos deseando poder hacerlo".

"Nuestro ofrecimiento de diálogo es diario para cualquier asunto. Me temo que son otros los que tienen algunos acuerdos que les autolimitan en la capacidad de dialogar, por tanto, como diría mi padre, del dicho al hecho va un gran trecho, y en este caso el diálogo se demuestra practicándolo, y por nuestra parte no es que no tengamos ninguna limitación, es que lo estamos deseando, lo estamos proponiendo y lo estamos diciendo. Lo que decimos, lo hacemos", ha asegurado.