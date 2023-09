El giro del PSN respecto al parking de la calle Sangüesa

Elma Saiz, espera que la alcaldesa dé carpetazo definitivo al proyecto de parking de la calle Sangüesa para impulsar “un nuevo proyecto basado en peatonalizar, arborizar y naturalizar el conjunto de la plaza de la Cruz a modo de refugio climático”. La postura del grupo municipal socialista supone un giro respecto a lo defendido durante la pasada legislatura, con pronunciamientos a favor del parking subterráneo “por ser una demanda vecinal” pero con críticas a “la falta de transparencia y las formas” con las que el entonces alcalde, Enrique Maya, estaba llevando el proyecto. La portavoz del PSN en Pamplona , espera que la alcaldesa dé carpetazo definitivo al proyecto de parking de la calle Sangüesa para impulsar “un nuevo proyecto basado en peatonalizar, arborizar y naturalizar el conjunto de la plaza de la Cruz a modo de refugio climático”. La postura del grupo municipal socialista supone un giro respecto a lo defendido durante la pasada legislatura, con pronunciamientos a favor del parking subterráneo “por ser una demanda vecinal” pero con críticas a “la falta de transparencia y las formas” con las que el entonces alcalde, Enrique Maya, estaba llevando el proyecto.

DN

Saiz ofreció ha ofrecido este jueves una rueda de prensa, acompañada por sus compañeros Eloy del Pozo, Xabier Sagardoy y Marina Curiel, para hacer balance de los escasos tres meses de legislatura.

“La señora Ibarrola se dedica más a hacer oposición al Gobierno de Navarra que a la agenda de prioridades de los ciudadanos de Pamplona”, ha resumido. La portavoz socialista ha repasado cinco grandes proyectos pendientes, empezando por la plaza de la Cruz.

A preguntas de los periodistas, no ha aclarado cómo solucionaría los problemas de aparcamiento en el Segundo Ensanche: “Hay que llevar estas cuestiones a la comisión de urbanismo. Desde luego, el proyecto del partido socialista no es el proyecto de Unión del Pueblo Navarro y no podemos obviar esa necesidad de que Pamplona afronte los retos del cambio climático”, ha señalado.

Respecto al paseo de Sarasate, Elma Saiz ha recordado que su partido junto a EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin son favorable a ejecutar el proyecto ZIP de plataforma única. "Es el que mejor resuelve la necesidad de mejorar la accesibilidad y permeabilidad del Paseo", ha señalado.

A preguntas de los periodistas, ha señalado que no ve necesario solicitar nuevos informes sobre el impacto que tendría este proyecto en el arbolado. "El proyecto ZIP, al igual que los otros dos que ganaron el concurso de ideas, está elaborado por técnicos", ha afirmado.

La portavoz socialista también ha rechazado la decisión del equipo municipal de encargar a un estudio la búsqueda de posibles soluciones.

"UPN debe ejecutar la enmienda aprobada la pasada legislatura para convocar un concurso de ideas para buscar una solución a la rotonda central del barrio que supone una segregación urbana que debemos superar", ha señalado. Además, ha criticado que los pasos de peatones van con un "importante retraso".

Elma Saiz también ha hecho referencia al proyecto de carril bici de la cuesta de Beloso. "Nos preocupan las contradicciones y vaivenes con un proyecto que mejora la conexión ciclista y peatonal con una visión comarcal", ha expresado la concejal, que ha recordado que el proyecto es fruto de un convenio con el Gobierno de Navarra y Burlada "que hay que cumplir" y que cuenta con fondos europeos.

También ha citado entre las prioridades de la legislatura la "resignificación de los Caídos", en el marco de la Ley de Memoria Histórica: "Hablamos de convivencia". Asimismo, ha critica la forma en la que el Ayuntamiento de Pamplona está abordando el problema de las personas sin hogar y de las dificultades en el acceso a la vivienda.