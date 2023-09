Derrumbe del edificio de la calle San Gregorio: "Estaba en el sofá y he notado un temblor"

Sobre las 16.30 horas de este sábado se retiraban los efectivos de bomberos del portal 42 de la calle San Gregorio. Minutos después, un vecino joven de la puerta que da acceso a los números 38, 36 y 34 salía de su domicilio. “Estaba tumbado en el sofá y he notado cómo empezaba a moverse algo”, explicaba calificando al temblor como “pequeño”.

El mismo vecino relataba cómo empezó a escuchar ruidos en la calle y al asomarse a ver qué pasaba comprobó que eran los bomberos con un camión grúa. “Yo no he notado nada, sólo he escuchado llegar a la policía y bomberos”, comentaba un trabajador de un establecimiento hostelero cercano al inmueble afectado, que fue apuntalado por los efectivos de bomberos desplazados hasta el lugar tras recibir el aviso.

“Han subido en grúa hasta el alero para comprobar su estado”, explicaba un vecino que colocaba un foco en otro bar ubicado enfrente”, indicaba. “Lo que no sé es si habrá afectado a alguien”, confesaba entre dudas sobre lo ocurrido en la última planta del edificio.

ASPECTO RUINOSO

El derrumbe ocurrió este sábado, pero la situación de dejadez en la que se encuentra el bloque era visible desde hace tiempo. El inmueble, ubicado entre dos edificios con fachadas mejor mantenidas, destaca por sus tres balcones inclinados y enderezados por seis puntales rojos.

Además, destaca por la ausencia de pintura, cristaleras rotas, marcos podridos y por la vegetación crecida en el tercer balcón. En su parte baja, tanto persiana como puerta de acceso a las escaleras lucen una serie de grafitis y por la fachada escala un grupo de cables junto a una bajante.

Desde ayer, la fachada cuenta con dos elementos más: vallas de obra y una cinta que prohíbe la entrada al edificio para evitar posibles accidentes. La parte positiva del suceso es que al tratarse de una vivienda deshabitada y ocurrir el derrumbe sólo en el interior del piso, no hubo que lamentar heridos.