Ofrecen nuevos abonos a mitad de precio para el servicio de bicicletas eléctricas de alquiler

Las personas de 50 años o más y las familias numerosas pueden abonarse al servicio a mitad de precio, al igual que sucede con los jóvenes hasta 30 años incluidos: el coste con descuento es de 17,5 euros.

La oferta para nuevos abonados comienza este viernes y se mantiene hasta finales de año. Para solicitarla hay que acudir a la Oficina de Atención a las personas usuarias de Ride On Pamplona (avenida de Galicia 1), en horario de 10 a 14 horas, de lunes a sábado. En la oficina se facilita un código promocional para activar el descuento, presentando el DNI físico.

Los descuentos están destinados para nuevos abonos, pero todas las personas abonadas en el sistema pueden beneficiarse de otro descuento ofrecido por el Ayuntamiento, también desde mañana y hasta finales de año: con cada recarga de 10 euros en su monedero, recibirán 5 euros extra, de manera que contarán con 15 euros. Este descuento es aplicable a todos los abonos, se hayan obtenido con descuento o no. De esta manera, con una aportación de 10 euros se puede disfrutar de 50 viajes.

MÁS PUNTOS DE ATENCIÓN

Para mayor difusión de estos descuentos, además de la oficina de Ride On, el Ayuntamiento va a instalar varios puntos de atención durante el mes de septiembre. Durante la Semana de la Movilidad, se podrá obtener el código para activar el descuento en la caseta municipal situada en la Plaza del Castillo, al inicio de la avenida de Carlos III: el sábado 16, mañana y tarde (de 11 a 14 y de 17 a 20 horas), el domingo 17 por la mañana (de 11 a 14 horas) y el viernes 22 por la tarde (de 17 a 20 horas).

Asimismo, para impulsar el servicio entre las personas jóvenes, se van a habilitar puestos de atención en las universidades durante la semana lectiva del 18 al 22 de septiembre, en horario de mañana y tarde, donde se podrán obtener también los códigos de descuento.

En el marco de la celebración de la Semana de la Movilidad, está prevista la actividad ‘Atrévete a probar el servicio de bicicleta eléctrica’, para que la ciudadanía pueda probar las bicicletas antes de ser usuaria y sin coste alguno. Se podrán probar el sábado 16 y domingo 17, en horario de 11.00 a 14.00, en la estación de bicicletas del Parque de Antoniutti. Y el viernes 22, en horario de 17.00 a 20.00, en la estación de bicicletas del Rincón de la Aduana.

La promoción del servicio de bicicletas eléctricas de alquiler se enmarca en Go Green Pamplona, la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático 2030 que tiene por objetivo reducir las emisiones y mejorar la eficiencia energética, para convertir Pamplona en una ciudad más saludable, más verde y sostenible. Las bicicletas de alquiler, junto a los casi 14 kilómetros de carril bici y las 2.500 plazas que se ofrecen en 9 aparcamientos disuasorios, contribuyen a esa movilidad sostenible, con una menor utilización del vehículo particular en el núcleo urbano.

ABONOS A MITAD DE PRECIO Y RECARGAS BONIFICADAS



TARIFAS PARA MENORES DE 31 AÑOS, MAYORES DE 50 AÑOS Y FAMILIAS NUMEROSAS

• El Ayuntamiento de Pamplona financia el 50% del abono (17,5€)

o Estos abonos se obtienen en las oficinas de Ride On, presentando el DNI

o Lugar: Avenida de Galicia 1. Horario: de 10 a 14, de lunes a sábado



PARA TODAS LAS PERSONAS ABONADAS



• El Ayuntamiento de Pamplona aporta 5 euros por cada recarga de 10 euros en el monedero

o Esta promoción afecta a todos los abonos activos, obtenidos con descuento o no



MÁS INFORMACIÓN



• Servicio de Atención al Cliente de Ride On y en la página web

o Correo electrónico support@rideonpamplona.com o teléfono 848 670 016