Unión política para arropar a la menor víctima sexual de Burlada

En Burlada aún quedan los restos del vallado de los encierros de las fiestas del 14 de agosto y este miércoles por la tarde se veían sacar las cámaras extras de establecimientos hosteleros. Pero no son esos los únicos vestigios de las celebraciones, también el recuerdo de la agresión sexual que sufrió una de sus vecinas, una niña de 13 años, a las dos y media de la madrugada del pasado día 17. Un joven de origen magrebí fue detenido por estos hechos y se ordenó su ingreso en prisión.

Este miércoles, en una concentración en la plaza del Ayuntamiento a las siete de la tarde con alrededor de 250 personas mostró la repulsa por lo sucedido así como el apoyo a la víctima. Una cita a la que acudieron en unión representantes de todos los partidos políticos no ya del consistorio burladés, también del Parlamento de Navarra.

El Ayuntamiento, presidido por Berta Arizkun (EH Bildu), hizo la convocatoria a la que acudieron por parte del Gobierno de Navarra dos de sus vicepresidentes, Félix Taberna (PSN) y Begoña Alfaro (Contigo Navarra), junto a la secretaria general de UPN, Yolanda Ibáñez, la también regionalista alcaldesa de Pamplona Cristina Ibarrola, además de la directora del INAI, Eva Istúriz y concejales de las formaciones presentes en el consistorio: EH Bildu, UPN, Contigo Burlada, PSN, PP y Geroa Bai.

COMUNICADO INSTITUCIONAL

Tras diez minutos en silencio, las ediles Lourdes Garrido (Contigo Burlada) y Joana Eguillor (EH Bildu) leyeron en castellano y euskera el comunicado institucional acordado por todos los grupos municipales en el que mostraba su “enérgica denuncia y repulsa” por la agresión a la menor, así como la “absoluta solidaridad y apoyo” a la víctima y el respeto a su anonimato. Además el Ayuntamiento se comprometía a prevenir y visibilizar la violencia contra las mujeres, implantar medidas para erradicarla en todos los ámbitos (social, político o festivo), invitar a la ciudadanía a no mostrarse impasible ante estos hechos y sumarse a los actos de protesta.

Al término de la concentración la directora el INAI quiso subrayar la labor hecha por el Ayuntamiento de Burlada. “La localidad tiene un protocolo que indica todo lo que hay que hacer y por supuesto se ha puesto en contacto con la víctima y su familia, a los que se les han ofrecido los recursos existentes para poder apoyarla”, dijo Eva Istúriz, que también destacó la coordinación de medios que hay entre el Ayuntamiento y el Gobierno foral.

Por su parte, la alcaldesa dijo que se valorará si finalmente esta persona es acusada de la agresión, que el consistorio se persone como acusación particular. Arizkun se mostró contenta por la respuesta dada por la ciudadanía ya que dijo que la convocatoria se había hecho la víspera. Sobre el haber esperado hasta después de fiestas dijo que, al principio, renunciaron a una declaración institucional para preservar la intimidad de la víctima y por no entorpecer la investigación de Policía Foral. “Por eso, hasta no tener la certeza de que había una detención no hemos querido hacer ninguna declaración”.

Y Begoña Alfaro añadió que el Gobierno de Navarra insistirá en la lucha contra este tipo de violencias. “El trabajo que ha desplegado el INAI es notorio. Y nunca habían estado tan presentes este tipo de campañas. No hay que bajar el pistón y seguir trabajando con más intensidad para cambiar mentalidades”.