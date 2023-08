Clausura oficial de las seis escuelas-taller que han estado preparando a 102 futuros profesionales en centros de formación municipal

El acto de reconocimiento ha contado con la presencia de 63 alumnos y alumnas del conjunto de especialidades.

UNA FORMACIÓN COMPLETA PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Las escuelas-taller son una iniciativa de Formación para el Empleo que mantienen una etapa de orientación e inicio, remunerada con una beca de nueve euros al día durante tres meses, y un segundo periodo más práctico de obra social tutorizada, bajo contrato laboral con un salario mensual que ronda los 810 euros brutos al mes durante 15 meses.

La metodología de las escuelas taller supone la transformación de la persona ya que, al aprender-trabajando, se le suma un intenso acompañamiento y orientación, dos características que muchas veces suponen un cambio fundamental en la vida de los jóvenes. Hoy, entre los 12 monitores de las escuelas, 5 son exalumnos, por lo que conocen de primera mano las necesidades de un alumnado heterogéneo en su comportamiento, formación y madurez, pero también, las necesidades de la escuela a la hora de encarar este proceso.

La composición heterogénea de los grupos, sumado a un periodo temporal largo de aprendizaje, fomenta, además, la convivencia y la inclusión. Una de las peculiaridades de esta formación, es que el Consistorio utiliza la fase práctica del programa (la llamada ‘Obra social’) para que el alumnado se capacite, mejorando la ciudad y devolviendo en parte el apoyo recibido. Las escuelas taller del Ayuntamiento de Pamplona trabajan, además, en la calidad de sus propios procesos (norma de calidad ISO-9001) y en la mejora de la gestión, que, entre otras cosas, busca compromisos de inserción con empresas de los sectores en los que se capacita al alumnado.

El índice de inserción en esta fecha de clausura es, de media, de más del 54% del alumnado y, en los próximos meses se hará un seguimiento y apoyo a la inserción a quienes hoy reciben sus diplomas. Aun así, hay escuelas que presentan un 70% de alumnado insertado en empresa. A estas alturas más de 20 empresas especializadas o ayuntamientos de Navarra han incorporado a sus plantillas jóvenes profesionales formados este año en las escuelas taller municipales.

900 HORAS DE PRÁCTICAS EN BENEFICIO DE LA CIUDAD

Del total de 1.740 horas presenciales, de media, 840 horas han sido de formación y 900 horas de ‘Obra social’. Dado que el alumnado ha estado cobrando el 75% del Salario Mínimo Interprofesional durante los últimos 15 meses de curso, esta es una forma de que la ciudad reciba como contraprestación obras e instalaciones de distinta envergadura los que supone, en muchos casos, un ahorro de más de 70% del coste que le hubiera supuesto a la ciudad ejecutarlas mediante empresas externas. Por su parte el alumnado adquiere destrezas sobre sus oficios en escenarios de trabajo real.

Entre los trabajos que ha realizado el alumnado a lo largo del tiempo se ha hecho la reforma interior y la rehabilitación energética de seis pisos de San Pedro; el solado de acceso y la rehabilitación de la plaza baja y casamata izquierda del Baluarte Real (Ciudadela) o réplicas de lámparas para el Salón de Plenos de la Casa Consistorial.

Las escuelas se han encargado también de la creación y mantenimiento, señalética y mobiliario De un bosque-sumidero de CO2 en Agustinos, así como de diseñar e instalar un sistema de riego automático en el Bosque Olímpico trazado entre Mendebaldea y Lezkairu o el cultivo de frutas y hortalizas en invernaderos para el Banco de Alimentos. Se han acometido muchos más trabajos, desde desbroces, podas y limpieza en la pista de Softball, a la producción de jardineras en acero corten para calle Tafalla, Carlos III o parque de Yamaguchi, pasando por arreglos en edificios públicos como el albergue Jesus y Maria, la Unidad de Barrio de San Jorge o edificios de apartamentos tutelados, o la fabricación de estructuras de acero inoxidable para distintos locales como un cambiador de bebes o pasamanos en Civivox Mendillorri, etc.

ESCUELAS TALLER EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA (25.02.2022 / 24.08.2023)



Landaben

• ET de Almacenamiento, Gestión de Residuos y Piedra Natural

• ET de Construcción Sostenible en Rehabilitación de Albañilería

• ET de Eficiencia energética en Mantenimiento de Edificios

• ET de Rehabilitación Energética en Madera



Aranzadi

• ET de Conservación y explotación de los recursos naturales: Bosque autóctono Sumidero de CO2 y Jardines

• ET Técnicas Operativas de Soldeo en la Industria Metalúrgica



Colaboradores

​

Entidades públicas y privadas

• Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare

• Departamento de Educación, Gobierno de Navarra

• Centro Iturrondo

• CNAI

• ANIMSA

• Jacar

• Dicona

• Rockwool

• ISFOT

• Arga Carretillas

• Asociación de Carpinteros y Ebanistas de Navarra (ACEN)

• Volkwagen Navarra

• Enfasegas

• Ageformacion



Servicios y programas municipales

• Área de Servicios Sociales

• Área de Hacienda. Patrimonio

• Área de Servicios Generales

• Área de Cultura e Igualdad

• Área de Alcaldía. Protocolo y Comunicación

• Empleo Social Protegido

• Conservación Urbana

• Proyectos y Obras

• Agenda 21, Agencia energética, Educación ambiental y Museo

• Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

• Oficina de Vivienda



Empresas con alumnado insertado

• Construcción: AL DEL BAO, COMAL, Cordada Vertical, Erro y Eugui, Guillén, Hermes, Leache y Revilan

• Jardinería: ACCIONA, ADAXKA, Ars Verdi, Arte Verde Navarra, EULEN

• Carpintería: Aldaz, Barberena, Carpinterías metálicas SPM, As Catalizadores, Gestamp, Mapsa

• Fontanería: Tabar

• Limpiezas: EULEN

• Almacenamiento: Traperos de Emaús

• Ayuntamientos: Valle de Egüés, Zizur Mayor