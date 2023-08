Polémica entre EH Bildu y UPN por las joyas de la alcaldesa

alcaldesa en el joyería de Pamplona ha sembrado la polémica entre el equipo de gobierno de le piden a Cristina Ibarrola de dos juegos de pendientes y una gargantilla que la primer edil llevó en la procesión de La aparición de la imagen de laen el Instagram de unaha sembrado laentre el equipo de gobierno de UPN EH Bildu , con estos últimos emitiendo un comunicado en el quede dos juegos de pendientes y una gargantilla que la primer edil llevó en la procesión de San Fermín , en una comparecencia oficial en el Ayuntamiento y en el Pobre de Mí.

Para la formación abertzale, el establecimiento ha utilizado la imagen de Ibarrola para hacerse publicidad y lucrarse comercialmente. Pero dan un paso más y siembran la sospecha sobre la alcaldesa: “Ya es muy grave permitir que alguien se lucre con la imagen de la institución de la Alcaldía de Pamplona, pero más grave sería si, a cambio, hubiera habido contraprestaciones. No se trata de acusar a nadie, se trata de aclarar a la ciudadanía que Ibarrola no sabía que se estaba usando su imagen de alcaldesa y que, si lo sabía, no obtuvo nada a cambio de eso”, explican en una nota de prensa.

"POR SUPUESTO QUE PAGÓ"

Por su parte, la alcaldesa Cristina Ibarrola (UPN) fue muy escueta: “Son mis joyas y no tengo nada más que decir”, manifestó la primera edil, que cuenta con el respaldo unánime de su partido.

Desde la joyería dejan muy claro que Cristina Ibarrola es una clienta habitual y que, en sus palabras, por supuesto pagó. “Y viene a nuestro establecimiento al igual que acuden personas de otros signos políticos. Nuestro trato con todos es el mismo. Les asesoramos sobre cómo pueden lucirlas mejor. Eso hicimos con la alcaldesa y con cualquier otra persona que nos pida consejo de qué piezas le encajan mejor o cómo lucir las que han comprado”, indican desde la tienda.

“Fuimos nosotros quienes le pedimos el permiso para publicar las fotos en nuestro Instagram y su consentimiento lo interpretamos como un apoyo al comercio local que es lo que desearíamos hicieran otros grupos en lugar de sembrar dudas porque no hubo ninguna contraprestación”, para añadir que la primera edil también ha aparecido en otras imágenes de apoyo, como con un bolso que le regaló una tienda y cuyos beneficios iban destinados a una ONG.